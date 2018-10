”Central es otro club, creció muchísimo. Por eso la respuesta del socio en las elecciones fue contundente para el oficialismo”, reconoció Edgardo Bauza. A pocas horas de la elección de Rodolfo Di Pollina como presidente de Central, el entrenador destacó la participación del socio a la convocatoria a las urnas e interpretó la elección masiva para el Foro Canallas Unidos coom “el apoyo a una dirigencia que está trabajando para que el club siga creciendo”. “Nosotros, desde lo futbolístico, trataremos que la gente esté contenta”, acotó. Para eso mañana el canaya buscará ante Almagro el pase a cuartos de final de Copa Argentina. El juego en cancha de Unión tendrá la probable aparición de titular de Germán Herrera en lugar de Zampedri, con algunas molestias musculares.

Bauza no ocultó ayer su sorpresa por el acto electoral del domingo en el Gigante de Arroyito, donde casi doce mil socios votaron masivamente por el oficialismo sin incidentes ni discusiones entre las listas en pugna. "Indudablemente la respuesta del socio fue contundente y eso tiene que ver con el presente que tiene el club y no hablo sólo de lo futbolístico, sino de todo. Central es otro club del que era cuando yo estaba, creció muchísimo", destacó el entrenador. "Todo indicaba que el oficialismo iba a ganar, por encuestas y comentarios de la gente. Lo que me sorprendió fue el gran porcentaje con el que ganó (obtuvo casi el 70 por ciento de los votos) y fue muy buena la cantidad de gente que fue a votar, eso también es un gran respaldo a toda la Comisión Directiva”, apuntó el Patón.

Bauza se expresó en conferencia de prensa de cara al partido de mañana por Copa Argentina en cancha de Unión ante Almagro. Central buscará pasar a cuartos de final para jugar el clásico con Newell’s. Aunque para eso el equipo deberá elevar el nivel de juego mostrado en los últimos partidos en Superliga. “No vamos a subestimar al rival. Vamos a tratar de hacer un partido con la misma seriedad de siempre y de imponer nuestro estilo. Va a ser un partido muy intenso desde el comienzo”, aclaró el técnico.

Ayer no entrenó Leonardo Gil. En su lugar lo hizo Joaquín Pereyra, aunque el Colo permanecerá como titular mañana. La duda descansa en la continuidad de Fernando Zampedri, quien acusa dolores en el tobillo derecho. El goleador ayer no entrenó y si bien Bauza confirmará hoy la alineación, es muy probable el ingreso en ataque de Herrera.

“Hoy (por ayer) estuvimos trabajando con el mediocampo para generar más posibilidades. También trabajamos en la presión para jugar lo más lejos de nuestro arco y por afuera con Andrés Lioi para usar su velocidad y técnica para desbordar y asistir a los delanteros. En defensa estamos bien”, explicó el entrenador.

La probable alineación canaya será entonces con Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri, Parot; Lioi, Gil, Ortigoza, Camacho; Herrera, Ruben.