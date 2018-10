“No hay forma de que el ya anunciado retiro de subsidios de Nación se pueda trasladar al usuario, ni total ni parcialmente sin perder usuarios del sistema”, señaló el concejal Eduardo Toniolli (PJ), luego de difundir ayer un informe del Observatorio Social del Transporte sobre el aumento de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en el que precisa la cantidad de boletos que se pueden comprar con un Salario Mínimo, Vital y Móvil. “Tenemos la firme sospecha de que hay una baja brutal en los últimos meses a partir de esta relación entre aumento del boleto, caída de usuarios, más la pérdida del poder adquisitivo del salario, similar a la que se dio en dos años”, planteó el edil justicialista, quien puso en duda los números que maneja la Municipalidad. “Por eso pedimos el reenvío de los últimos estudios de costos que dan la misma cantidad de kilómetros recorridos y de pasajeros transportados, algo que es imposible”, agregó.

En noviembre de 2015, el boleto costaba 5,75. Desde entonces, y hasta el último aumento que comenzó a regir ayer y que lo llevó a 18,28 pesos, la tarifa fue modificada en nueve oportunidades. El nuevo informe del OST comparó la cantidad de boletos que se podían comprar con un Salario Mínimo, Vital y Móvil. En diciembre de 2015 alcanzaba para adquirir 887 boletos. En julio de 2016, y como consecuencia de la primera devaluación, la cifra cayó a 758 boletos. El incremento del salario del mes siguiente permitió comprar 801. Pero desde enero del año pasado, la ecuación se vino abajo y en el mes en curso sólo pueden comprarse 585 boletos.

Para Toniolli, el retiro de subsidios del gobierno nacional al transporte no puede trasladarse a los usuarios. “Se van a perder usuarios del sistema y esto es una encerrona. Los gráficos de los números de fines de los 90 y principios del 2001, bueno, ya sabemos lo que sucedió, llevó al sistema de transporte al borde del colapso”, planteó el edil justicialista.

“Cuando decimos esto desde el Ejecutivo nos acusan de agoreros, pero no significa que el sistema va a dejar de existir, significa que hay menos frecuencias, hay menos servicios nocturnos; es decir, que no cumple con su rol de servicio público, aun cuando formalmente siga existiendo. Si la quita de subsidios no se traslada a los usuarios, una de las vías de ajuste, si no se hace algo, será resentir el servicio”, agregó.

Toniollí consideró que en estas condiciones, “el nuevo sistema será algo inalcanzable porque supuestamente planteaba una mejora sustancial del servicio, y ahora estamos hablando que habrá un retroceso sustancial”. Mientras no haya una definición sobre el tema, desde el bloque del edil justicialista avanzan en la redacción de un proyecto para intentar compensar le pérdida de subsidios al sistema de transporte. Ayer, el ministro de Hacienda provincial, Gonzalo Saglione, reiteró el planteo para que el gobierno nacional incremente el impuesto a los bienes personales en el exterior y así poder afrontar la quita de subsidios al transporte.

Por último, el edil justicialista recordó que en la última sesión, el Concejo aprobó un pedido de su autoría para que la secretaría de Movilidad establezca una tarifa para el servicio de bicicletas públicas que no esté atada a la evolución del boleto del TUP, al considerar que ni el precio del combustible, ni el salario de los choferes nucleados en la UTA, influyen en su estructura de costos.