La crisis en la CGT con la renuncia de Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la central obrera, dejó sus coletazos. “No es una situación muy cómoda estar en la CGT cuando no se está pudiendo ejercer plenamente las decisiones que se están reclamando desde abajo”, señaló ayer el líder camionero, Hugo Moyano, explicando la situación que atravesaba el renunciante triunviro. Por su parte, el líder del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, anticipó que habrá más renuncias “porque siempre hay cuestiones de vínculos entre organizaciones que vienen trabajando juntas hace muchos años”. Para otro de los miembros de la conducción de la central, el estacionero Carlos Acuña, la renuncia de Schmid le dolía “porque es un compañero que yo lo respeto, lo aprecio”, aunque en vez de apuntar a una cuestión política lo centró en “problemas de salud”.

“No se encontraba cómodo. Porque no es una situación muy cómoda estar en la CGT no pudiendo ejercer plenamente las decisiones que están reclamando desde abajo, sentía incomodidad de estar ahí y por eso se ha retirado”, destacó Moyano. El dirigente camionero anticipó que aún “no está prevista” la integración de Schmid al Frente Sindical por el Modelo Nacional armado para contener a loas sindicatos de la CGT más combativos, que se diferencias de los “Gordos” e Independientes, que representan a los sectores moderados y dialoguistas de la central obrera. Moyano recordó a su vez que previo al paro de la semana pasada se había hablado de la convocatoria a un Comité Central Confederal y un Congreso “para elegir nuevas autoridades”.

“Hay una serie de gremios que no estamos concurriendo (a las reuniones de Consejo Directivo) con lo cual esto indica que hay una crisis que habrá que resolver de alguna manera. Ser tozudo en la continuidad no se si será lo mejor, no creo que lo sea”, indicó Plaini anticipando que la actitud que mantendrán los gremios identificados con el moyanismo, similar a la de Schmid. Por su parte, el dirigente del sindicato de los trabajadores de Peajes, el diputado Facundo Moyano, afirmó que “el triunvirato duró más de lo que tenía que durar” y agregó que “desde 2016, cuando se conformó, siempre lo tuve como algo efímero”.

En tanto, Acuña señaló que “la verdad que me duele porque es un compañero que yo lo respeto, lo aprecio y la decisión es personal. Yo los últimos días no lo veía bien, incluso hasta de salud. Una parte es esa, no es fácil la situación con este gobierno es para hacerse mala sangre”. Efectivamente, dirigentes cercanos a Schmid sostuvieron que el dirigente debió ser internado el mismo día del paro por algunas dolencias.

“No podemos vivir parando el país constantemente. Los paros fueron en el momento oportuno y justo y van a seguir siendo así”, aseguró el triunviro mostrando las diferencias con los sectores moyanistas que reclaman más intensidad contra el plan de ajuste del gobierno nacional. “El eje central de lo que hay que hacer es la unidad. Cualquier otra cosa es ser funcional a (el presidente Mauricio) Macri”, afirmó Acuña en declaraciones a El Destape Radio.