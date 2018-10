Ricardo Barreiro, el colaborador de Néstor y Cristina Kirchner en El Calafate, declaró ayer. Aceptó contestar preguntas del juzgado y la fiscalía, pero hubo poco que preguntarle. Lo más grave fue que el juez Claudio Bonadio lo dejó preso, sin que se acreditara el menor delito por parte del ex colaborador de los Kirchner. Nuevamente ocurrió que quien dice que no hubo delito, quien no se arrepiente de nada, queda preso.

Barreiro contó que esperaba a los Kirchner cuando viajaban a El Calafate y lo único que se llevaba del avión eran alimentos, por lo general agua mineral, frutas y verduras. Barreiro sostuvo que originalmente fue un militante de la corriente de los Kirchner, incluso antes de que Néstor llegara a la gobernación. Luego trabajó para el municipio de El Calafate, estando a cargo de la residencia de la gobernación en esa ciudad. Pero luego dejó su cargo en el municipio e igualmente iba a buscar a los Kirchner cuando llegaban a la ciudad. Barreiro aseguró que nunca cobró ni un peso por esa colaboración. Tiene la corresponsalía de Jet Paq en El Calafate y una empresa de transporte. Se lo intentó presentar como “el jardinero de los Kirchner”, pero ya en 2001, dos años antes de la llegada a la Casa Rosada del matrimonio presidencial, Barreiro tenía actividad empresaria.

El único que mencionó a Barreiro fue el piloto Sergio “Potro” Velázquez, quien declaró que cuando el avión llegaba a El Calafate esperaban los secretarios de los Kirchner y Barreiro. Pero Velázquez en ningún momento involucró a Barreiro en ningún ilícito. Ayer, cuando declaró, el colaborador de los Kirchner contestó que cuando llegaba el avión, los secretarios se llevaban el equipaje en camionetas y él los alimentos en su vehículo. Que nunca recogió bolsos ni dinero ni nada que se le parezca.

Los funcionarios del juzgado y de la fiscalía no tuvieron elementos para contradecirlo ni le exhibieron ninguna prueba incriminatoria. De manera que las preguntas que le formularon fueron casi de forma. No obstante, Barreiro quedó preso. Es diabético, tiene un solo riñón, está con problemas serios de salud, pero nada de eso le importó al juzgado para no concederle de inmediato la excarcelación.