PáginaI12 hizo entrega del premio al ganador del “Zar del Mundial”, el juego online que el diario organizó durante el Mundial de Rusia 2018. Mario Segovia, trabajador no docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e hincha de Rosario Central, fue el ganador entre los 10 mil usuarios que participaron y fue premiado con una moto Vespa. Fue el único que afirmó que Francia saldría campeón antes de que comenzara a disputarse la Copa del Mundo.

Los participantes del “Zar” debían registrarse en el sitio web del diario antes del inicio de la Copa y armar el “Mundial Ideal”: debían adivinar los resultados de todo el fixture, incluidos ganadores de los partidos y cantidad de goles, el campeón y un goleador. Después del 14 de junio podían hacerse cambios partido a partido, pero la cantidad de puntos sumados era inferior.

Quienes predijeron que Rusia iba a ganarle a Arabia Saudita en el partido inaugural sumaban 3 puntos. Si acertaban el resultado exacto, sumaron 3 puntos más. “Sólo un usuario de los 10 mil puso que Rusia iba a ganar 5 a 0”, detalló Mariano Blejman, a cargo de la estrategia digital del Grupo Octubre. Los equipos que pasaban a octavos sumaban 5 puntos y, si se adivinaba el orden de las selecciones clasificadas por zona, cada acierto daba 5 puntos más. En las siguientes fases, los participantes sumaban 10 puntos si el equipo clasificaba a cuartos de final, 15 si pasaban a octavos, 20 para la final y 25 si lograban dar con el campeón.

Segovia eligió a Francia como su potencial campeón. “Fue medio de casualidad. Un año antes había visto un partido entre Francia e Italia y lo vi como un muy buen equipo. En 40 minutos metieron tres goles y me quedé con ese recuerdo”, afirmó. “Según la llave que hice, no la tenían muy difícil”, detalló.

A partir del inicio del Mundial, los resultados por partido sumaban 1 punto, mientras que en las fases sumaban 3. Asimismo, los jugadores podían cambiar resultados a medida que avanzaba el Mundial. Los que pusieron a Alemania como potencial campeón tuvieron que modificar su pronóstico después de la fase de grupos.

También se debía elegir a un jugador como posible goleador de la Copa. Por cada gol que metiera el jugador elegido, se sumaban 3 puntos. Ese total de puntos se duplicaba si el futbolista resultaba ser el goleador oficial de la Copa. Quienes eligieron al inglés Harry Kane, que convirtió 6 tantos, como su goleador sumaron 18 puntos. Al final del torneo, esos puntos se multiplicaron por dos. Segovia eligió Antoine Griezmann, delantero de Les Bleus y el Atlético Madrid, quien convirtió 4 goles.

“Me enteré del juego unos días antes del Mundial. Una profesora muy futbolera entró a la oficina y contó que se había anotado”, dijo Segovia a PáginaI12. Con sus compañeros de trabajo suelen hacer un prode casero de las fechas del torneo local y querían hacer uno para la Copa del Mundo. “Al final no salió y yo me anoté al ‘Zar’”, afirmó. Además de competir contra el resto de los usuarios, el juego permitía armar subgrupos para competir de forma interna con amigos.

La plataforma se actualizaba una vez que terminaban los partidos. Cada usuario podía entrar a ver su “Mundial Ideal”. Si se acertaba el ganador, el partido aparecía con un recuadro verde. Cuando el marcador estaba en verde, se había adivinado el resultado exacto. Si el marcador estaba en rojo es porque se había acertado el resultado, pero no la cantidad de goles. Recién en cuartos, cuando Bélgica le ganó 2 a 1 a Brasil, Segovia logró sacarle ventaja a otros jugadores. “Ahí fui más consciente de que quedaba bien posicionado. Al principio lo miraba sin pensar en la moto. Después me puse a especular, miraba las tablas de los demás y me ponía a sacar cuentas. Sufrí un poco con eso”, dijo entre risas. El hincha canalla se coronó como “Zar del Mundial” un punto por encima del segundo. “No será muy patriótico, pero yo grité goles de Francia y Bélgica”, confesó.

La mayoría de los usuarios apostaron a que Argentina haría un buen Mundial y levantaría la Copa. Este optimismo hizo que muchos participantes perdieran puntaje. “Me gusta que la Selección juegue bien. Pero no se llegó a Rusia en condiciones. Con el Patón Bauza podríamos haber salido campeones, era un DT para ese Mundial”, opinó Segovia.

“Una de las cosas que más me gustó es que el juego premiaba el pronóstico. No es como otros que te suman puntaje en base a la opinión que tiene un periodista sobre un jugador”, explicó el hincha de Central. Entre las predicciones que no acertó, Segovia creía que España sería finalista. “Argentina había perdido 6 a 0 un amistoso con España en marzo de este año”, recordó. Para él, la albiceleste quedaba afuera en semis frente a La Furia.

Durante el Mundial también se armó un grupo en la red social Telegram. Ahí, más de 100 usuarios comentaban los partidos. “El juego me dejó un grupo de gente divertida”, comentó Marcelo Demianczuk, quien quiere organizar un asado con los integrantes del grupo, que hoy se mantiene activo. Gerardo Zampallo, otro de los miembros, opinó: “El grupo siguió con una dinámica después del Mundial que no esperábamos y está bueno. Hasta ha servido como espacio de catarsis”.

En los entretiempos aumentaban los comentarios en los grupos y el tráfico en el sitio del juego. A partir de octavos, los usuarios hicieron gran cantidad de modificaciones en sus predicciones. “Yo puse que Argentina pasaba primero en la serie, entonces me cambió las llaves”, contó Segovia.

Además de los lectores habituales del diario, el juego logró sumar a un público nuevo. Es la primera vez que PáginaI12 realiza una experiencia así y buscará replicarla el próximo año durante la Copa América.