River comenzó a negociar para repatriar a Javier Mascherano de China, aunque su arribo depende de que rescinda el contrato con el Hebei Fortune. Según reconocieron fuentes vinculadas a la institución, Enzo Francescoli tuvo una charla con el propio futbolista para hacerle saber las intenciones de contar con él a partir del año próximo. Sin embargo, Walter Tamer, representante del Jefecito, le bajó el nivel de factibilidad del regreso. “Puede ser que haya hablado Javier directo con Enzo. Yo no charlé hoy con Masche. Tampoco es la primera vez que sale a la luz que hay un interés así. El no haber cláusula de salida, hace que la situación sea difícil”, declaró el representante. Mascherano dejó el Barcelona a principios de este año y su vínculo con el Hebei Fortune, donde es titular desde que arribó, recién vence a fines de 2019. No obstante, el mediocampista central guarda una muy buena relación con el club que lo vio nacer al punto tal que hace unos meses fue declarado embajador del Millonario” en China.