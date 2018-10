Nadie esperaba verlo llegar tan lejos, pero Atlético Tucumán conquistó al continente plantándose en cuartos de final de la Copa Libertadores, donde hoy tratará de remontar el 2-0 de la ida frente al campeón Gremio. El Decano está en Brasil desde el domingo pasado, adonde llegó más descansado de lo esperado tras la suspensión del partido por la Superliga ante San Lorenzo, que el sábado no se jugó por el temporal que azotó a Buenos Aires. Sobre las chances –necesita ganar al menos 2-0 para aspirar a una definición por penales– de avanzar habló uno de los históricos del plantel, Cristian Luchetti. “¿Si vamos por un milagro? No, la verdad que no. Ganarle a Gremio no sería un milagro (...) Vamos convencidos de que se puede, que es posible ganarles. Nos tenemos fe”, aseguró el arquero.

GREMIO: Grohe; L. Gomes, Geromel, Kannemann, B. Cortez; Ramiro, Cícero, T. Anderson, Alisson, Everton; Luan. DT: Renato Portaluppi.

A. TUCUMAN: Lucchetti; San Román, Y. Cabral, Lamas, .Abero; G. Acosta, Mercier, Aliendro, Barbona; L. Rodríguez, L. Díaz.

DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Arena do Gremio (Porto Alegre).

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

Hora: 21.45. TV: Fox Sport.