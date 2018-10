El ajuste implementado en los medios públicos por el gobierno de Cambiemos encontró en Cablevisión a un socio ideal: desde este mes, la señal estatal Pakapaka no forma parte del abono básico del mayor operador de TV paga del país. El abandono y el recorte presupuestario que el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP), a cargo de Hernán Lombardi, le impuso a los medios estatales, se tradujo en pantallas con escasas producciones nuevas y cada vez menos atractivo para los televidentes. Cuando la cultura, en este caso audiovisual, se la deja a la voluntad del mercado, no hay medias tintas: las empresas avanzan bajo el criterio comercial. La consecuencia de la política audiovisual estatal es la que desde el 1 de octubre se evidencia en la grilla del abono básico del cableoperador del Grupo Clarín: Pakapaka, la primera señal infantil estatal de la región, fue degradada a la oferta digital, a la que acceden menos argentinos. No fue la única modificación: Canal Encuentro, otra de las pantallas que forman parte del SFMyCP, también fue postergada: si bien se mantiene en la oferta del paquete básico, pasó de estar en la ubicación 19 de la grilla a la 64, para ubicar en su reemplazo a La Nación+.

La cultura argentina sufre desde este mes una nueva postergación. A la devaluada política estatal cultural se le sumó ahora el aporte privado, con la decisión de Cablevisión de limitar el acceso a Pakapaka a la mayor parte de sus abonados. La señal nacida en 2010 como una herramienta audiovisual perteneciente al Ministerio de Educación para interpelar a los más chicos, poniendo en pantalla nuevos nuevos lenguajes y enfoques sobre las infancias pero también sobre la historia, sufre el poco interés estatal y privado en mantenerla vivita y coleando. La asombrosa excusión de Zamba, SOS mediadores, Noti Pakapaka, Los mundos de Uli, Inventia o Calibroscopio fueron algunas de las producciones originales que cimentaron una pantalla que rápidamente se convirtió en una interesante opción televisiva para el universo infantil, a la vez que sus contenidos sirvieron (aún se los utiliza) como complemento escolar para que los docentes abordaran distintas problemáticas en las aulas.

"Desde el 1 de octubre la compañía ha reordenado su grilla de programación de Cablevisión Clásico. El reordenamiento contempló la inclusión de dos nuevas señales: NeT TV y La nación+, y con ello el reacomodamiento de algunas señales dentro de la grilla. A partir de esta nueva organización, las señales Pakapaka y CM permanecerán disponibles en los servicios digitales", le informaron a Página/12 desde Cablevisión. Lo llamativo es que más allá de la explicación oficial, Página/12 intentó comunicarse con alguna autoridad del SFMyCP, para conocer la postura de quienes dependen la señales, y no obtuvo respuesta. Ni Lombardi ni el organismo estatal se expresaron públicamente al respeto. Insólito.

Una cuestión a tener en cuenta es que la decisión de Cablevisión viola la -aunque desguazada- aún vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que a través de la AFSCA había reordenado la grilla básica de los operadores en segmentos por género, “comenzando si existiese por la señal del género del bloque producida por el Estado nacional o donde éste sea parte”. Esa resolución tenía como fin obligar a que los operadores de TV por suscripción incorporen a su oferta, sin codificar, las emisiones y señales estatales. Una norma que la nueva grilla de Cablevisión no cumple. En todo caso, la discusión es si esa resolución aún le cabe a los operadores de TV por suscripción, que ni bien asumió Mauricio Macri (decreto 267/15) fueron catalogados -no inocentemente- como "servicios de telecomunicaciones".

La decisión de Cablevisión -comercial, arbitraria- puede pensarse como la consecuencia natural de la política estatal respecto a los canales públicos. Al iniciático decreto que arrasó con el corazón de la Ley 26.522, el gobierno de Cambiemos también decidió mediante otro decreto (1222/16) que los canales Encuentro y Pakapaka dejaran de estar bajo la órbita del Ministerio de Educación para pasar a formar parte del SFMyCP. Bajo el eufemismo de la "convergencia", los canales abandonaron la lógica educativa-cultural para adquirir una comercial. La gestión de Lombardi y su equipo en Encuentro, Pakapaka y DeporTV es conocida: la planta de trabajadores fue reducida a la mitad, al igual que el volumen de producción de contenido.

En un relevamiento publicado por la periodista Tamara Smerling, autora de La otra pantalla: educación, cultura y televisión (Ediciones Educ.ar), el ajuste en Pakapaka se vuelve evidente. "Los presupuestos -detalló en La capital- también sufrieron una baja tan devastadora que hasta hace peligrar la misma continuidad de la señal: Pakapaka pasó de 101.626.748 pesos en 2016 a 36.499.652 en 2017 (casi dos tercios menos) y, en lo que va de 2018, alcanzó su mínimo histórico: solo 6.583.231 pesos. La producción de la señal infantil, en solo tres años, bajó hasta un 75 por ciento: de 87,60 horas de producción propias (19 series y 7 microprogramas, muchos realizados durante la gestión anterior) en 2016, se pasó a menos de la mitad: 37,55 (8 series, 5 micros y una app) en 2017. La cifra de 2018, hasta ahora, es de seis producciones propias (seis series y 2 microprogramas), con un total de 22,75 horas".

Según cifras de la misma empresa, del total de 3,4 millones de abonados que tiene Cablevisión, sólo el 45 por ciento posee servicios digitales. Es decir: cerca de 2 millones de hogares no podrán tener más la posibilidad de ver Pakapaka.