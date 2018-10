#PresenteContinuo Disco nuevo vende tickets. Hoy, el rapero andaluz ToteKing embocará Lebron en Beatflow (a las 20, con su hermano freestylero Shotta como invitado). Mañana, los pachangueros brasileños Francisco, El Hombre defenderán Soltasbruxas en Club Lucamba, La Plata (a las 20, y el viernes 5 a las 20 en el Matienzo), los indie-yanquis Of Montreal bancarán Aureate Gloom en Niceto Club (a las 21) y el dúo folk-peruano Alejandro y María Laura asegurará que La casa no existe en La Tantente (a las 21).

#Festivalipsis El eco-festival gratuito ReciclArte presentará shows de la Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura, la Orquesta Juvenil Violeta Parra, de la Escuela Nº6 Villa 21.24, y de Javier Calamaro con Javier Malosetti, además de muestra de esculturas y lámparas hechas con material es reciclado s , mañana a las 19.30 en el CCK. Y el Movistar FRI Music confirmó que para su edición celebración de Sumo tendrá a Las Pelotas, Massacre y El Kuelgue tocando el 27/10 en Figueroa Alcorta y Dorrego, con show-colectora de La Portuaria como antesala en La Trastienda Samsung, el 17/10 (los tickets gratuitos se gestionan vía http:// club.movistar.com.ar ).

#VideosConCrema Entre la conspiración, la orgía y el cine negro opera Solo para mí , el nuevo video de Banda de Turistas, cortado del disco Mancho , mientras que Guas (ex Eléctrico Caramelo) estrenó el clip Viaja bien , brote de su EP Fue turismo , y Lúdico tiró audiovisual en escala de grises de Singulares , de Textural .

CualquieraPuedeGooglear Recién retornados desde los ‘80, La Sobrecarga meterá doblete hoy en La Plata (a las 20, Pura Vida) y mañana en Club V (a las 22); y Duna propondrá los nuevos temas de La luz del fuego el sábado 6 en Studio by Quilmes Garage. Click revival. Micrófono abierto para música y stand up es la consigna del Miércoles Unplugged, hoy desde las 21 en The Brothers Club, con entrada libre. Free click. Las activistas sonoras Minicomponente y Barca Vikinga compartirán exploración auditiva con aportes visuales minimalistas de Sofía Gatti, mañana a las 18 en la Casa Nacional del Bicentenario, gratis. Click art.

#Ciclodelia Debutará el ciclo Sesiones Bitbox, curado por la FM Bitbox, con shows de Bröder y Un Planeta hoy a las 20 en La Tangente. Las reggaeras Madda Kali animarán el ciclo Ey Muzik! hoy a las 20.30 en Rockin’ Food. Y el ciclo Juernes estrenará con cuatro horas de música en vivo a precio popular, cortesía de La Sánchez Viamonte, Mercedes Lescano y Nath Rodrigues, mañana a las 21 en El Quetzal.

#InmigraciónDescontrolada El mundo está acá nomás. El poli-rubrero carioca Paulinho Moska trovará forte hoy a las 21 en La Trastienda Samsung y los mexicanos Molotov seguirán su recorrida argentina con toques en La Plata (hoy a las 21, Teatro Sala Ópera) y en el Personal Fest cordobés (sábado 6 en Plaza de la Música, junto a Cypress Hill, Vanthra, XXL Irione y Airbag). Además, el folk-soundtrackero yanqui Joshua Radin ya sacó pasajes y rasgará la viola en Thelonius (8/12).