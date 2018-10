Empoderadas

El discurso de las egresadas 2016 del Colegio Nacional de Buenos Aires, agrupadas en el nombre Mujeres y Disidencias, hizo escuchar el aluvión de lo no dicho en las instituciones educativas. Las pibas vienen hablando en las calles, en los canales de televisión, en cada lugar adonde se construyen una tribuna para decir lo que les pasa, pero esa palabra, su palabra, sigue siendo desoída en muchas instituciones donde ellas, como hicieron las estudiantes de Arquitectura a principios de este año en la Universidad Nacional de Rosario, tienen que idear sus propias estrategias: performances, discursos de egresadas, instalaciones en el hall de la Facultad. Algo se imposible de silenciar: las chicas están dispuestas a denunciar las violencias que generaciones de estudiantes padecieron como un peaje. Junto a las lesbianas, les trans, las gordas, saben que no es desde los privilegios que se desmonta la violencia institucional. En Buenos Aires lo hicieron un grupo de alumnas de uno de los turnos. ¿Cuándo será el momento en que las estudiantes del Politécnico, el Superior, la Dante Alighieri o el Normal 1 salgan a denunciar esa malla de opresiones que las obliga a transitar su colegio secundario con miedo, sometidas a la presión de quienes creen natural pontificar sobre sus cuerpos. Porque toda educación es sexual, así se moldean existencias que se pretenden sumisas, inseguras, siempre buscando la aprobación ajena.

Y por eso es doblemente disruptiva la acción de estas chicas, que tantas otras –y muchos otros- celebramos como parte de los nuevos vientos, de esta marea que –como la marítima-, llevará consigo todo lo que ya no tiene razón de ser.

Las chicas del Nacional Buenos Aires saben de sus privilegios, pero eligen usar esa tribunal, la del acto de entrega de diplomas, para decir lo que tantas otras no pueden, no sólo en el Colegio (porque todavía dependen de las notas). Como ellas, son (somos) muchas las que ya no tememos las sanciones. Y por eso las aplaudimos y las abrazamos.

Marta Gómez