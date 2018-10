Historias narradas acá nomás

Viene de presentar Baltasara Editora un libro titulado Antología Puente Rosario-Madrid. El título, sugestivo e inoportuno a la vez presenta en su portada dos esquinas, la de la calle Córdoba con Corrientes en la ochava Noreste, la del Augustus en la mitad izquierda, y la de calle Divino Pastor con calle de Ruiz, en Madrid, sobre la mitad derecha. La austeridad de la portada, con sus fotografías en blanco y negro, es un anuncio a la vez que un anticipo del carácter de la obra. Lejos de la naturaleza de muchas antologías Iberoamericanas, se trata efectivamente de una “Antología Puente” y en esto está sin duda la novedad: pone en íntimo contacto dos regiones culturales a la vez diferentes y semejantes, entramadas por sus lenguas, siendo que ambas descienden de aquella de los conquistadores, en un pie de equidad bastante infrecuente.

Recorriendo la breve nota biográfica que abre paso al trabajo de todos y cada uno de los dieciséis autores seleccionados en esta antología no encontramos sino referencias a carreras profesionales, premios y menciones regionales, grupos de pertenencia y filiación de cada quien en su cada cosa, y esta sorprendente selección, que otros podrían encontrar caprichosa, destaca esta condición “One World” que preside la aparición de este libro. Escritores de cuidado profesionalismo, con obras quizás creadas con un incierto objetivo que probablemente no haya incluido la posibilidad de publicarse en esta antología, aparecen en un enredo de ficciones donde, como explica Clara Obligado en la nota liminar, “el idioma es la argamasa”; y así viajamos, de una ciudad a otra. ¿Podríamos llamar a esto literatura global?

Despojado de la territorialidad de la literatura iberoamericana, carente de un marco político que lo afirme, sin una unidad de tópico, por fuera de toda homogeneidad ideológica, sólo el valor poético de estas ficciones llama al lector a encontrarse con este libro, inaugurando un territorio desmaterializado que hasta aquí era, como las indias para don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, absolutamente inexplorado. En la topografía del semejante territorio que hoy se abre a nuestra percepción hay toda clase de paisajes, denuncia social, erotismo apasionado, violencia de bajo fondo y otros lugares difíciles de detallar en este espacio van constituyendo un panóptico caleidoscópico que permite entrever algunas formas del pequeño gran mundo global, no ya desde la perspectiva monocorde y estandarizante del repiqueteo de los massmedia tras sus políticas de venta mundializadas que trasiegan infatigablemente sus consignas en una letanía sin fin, sino desde la mirada de un curioso -por no decir caprichoso- colectivo compuesto en cada una de las dieciséis veces a partir de un escritor corriente, que practica la narración poética en la vida cotidiana y que ha sido elegido por Baltasara Editora y Clara Obligado del mismo modo que el destino, el azar o la contingencia envía a algunos a una de esas pequeñas y verosímiles aventuras que se narran en todos y cada uno de los dieciséis textos que dan cuerpo -y no poco de alma- a este libro.

Resulta sorprendente como este procedimiento, ejercido en ambas costas de la otrora interminable mar océana, pueda resultar en esta colección que alterna breves biografías nunca grandilocuentes con ficciones de distinto tenor e intenciones, que recorre diversas formas de expresión, distintos paisajes y variadas formas y contenidos y sin embargo, al cabo de tanta variedad al lector, que incluso tal vez ni se haya movido de su sillón, le puedan terminar resultando tan familiares, tan novedosos, tan contemporáneos y acogedores como si se tratara de historias narradas en su propio pueblo, en su propia plaza.

*Se reúnen en esta Antología Puente dieciséis cuentos escritos por: Alejandro Pereyra, Yolanda Tejero Marentes, Mariana Travacio, Roberto del CasTar, Valeria Correa Fiz, Victor Langa Godino, Sebastián Rogelio Ocampo, Nuria Sierra Cruzado, Agustín González, Eva Manzano Plaza, Felicitas Maini, Adrián Gualdoni, Federico Ferroggiaro, Carmen Sogo, Rodrigo Roger y Carmen Dorado Vedia.