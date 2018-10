Bajo el nombre de David Bowie Glastonbury 2000, el sello Parlophone publicará el 30 de octubre la grabación del notable show que el Duque Blanco dio para cerrar esa edición del festival inglés. Hasta ahora, sólo se conocían los 37 minutos que había emitido la BBC, pero la nueva edición tendrá las 21 canciones que Bowie interpretó esa noche, en lo que él mismo llamó “un show de grandes éxitos”. Algunos de los temas que incluirá son “Wild Is The Wind”, “China Girl”, “Changes”, “Life on Mars?”, “Ashes to Ashes”, “Rebel Rebel”, “Golden Years”, “Fame”, “The Man Who Sold the World”, “Starman”, “Under Pressure”, “Ziggy Stardust”, Heroes”, “Let’s Dance” y “I’m Afraid of Americans”. Las ediciones físicas –DVD, CD doble, LP triple– traerán arte a cargo de Jonathan Barnbrook, textos de la periodista Caitlin Moran y el diario que el cantante publicó en la revista Time Out detallando la preparación del show.