Con un jugador menos tras la expulsión de Cristian Lucchetti, Atlético Tucumán perdió 4-0 ante Gremio en Porto Alegre, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El vigente campeón del certamen hizo valer su superioridad en la serie, que terminó con un contundente 6-0 en su favor. A los 35 minutos, Luan capturó una pelota en la línea tras un cabezazo de Thaciano y convirtió el primer tanto. Tres minutos más tardes, a los 38, Cristian Lucchetti salió a cortar una pelota fuera de su territorio y, ante la velocidad de Alisson, no tuvo otra opción que cruzarle el brazo, que hizo que el delantero cayera dentro del área: el árbitro chileno Roberto Tobar cobró penal y, tras mirar la jugada en el VAR, decidió expulsar al arquero del conjunto tucumano.

Para ocupar el arco, Zielinski sacó a David Barbona y metió a Alejandro Sánchez, que no pudo contener el remate de Cícero que elevó la diferencia y casi definió la serie. El conjunto tucumano, que salió al segundo tiempo con la necesidad de hacer cinco goles para avanzar a la semifinal de la Copa Libertadores, rápidamente vio frustradas sus escasas esperanzas: a los 52 minutos una serie de desafortunados rebotes entre el defensor Lamas y el arquero Sánchez finalizó en el 3-0 para los brasileros.

En el último minuto, un nuevo penal, esta vez ejecutado por Jael, puso el cuarto gol que cerró el contundente triunfo de los locales. Gremio de Porto Alegre enfrentará a River en busca de la final de la Copa Libertadores.

4 GREMIO: Grohe; Moura, Geromel, Kannemann, Cortez; Matheus Henrique, Thaciano, Cícero, Alisson; Everto, Luan. DT: Renato Portaluppi.

0 A. TUCUMAN: Lucchetti; San Román, Cabral, Lamas, Abero; G. Acosta, Mercier, Aliendro, Barbona; L. Díaz, L. Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Arena do Gremio (Porto Alegre).

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

Goles: 36m Luan (G); 45m Cícero de penal (G); 53m Sánchez (AT) en contra; 90m Jael de penal (G).

Cambios: 43m A. Sánchez por Barbona (AT), 46m Leyes por Díaz (AT), 52m Jael por Everton (G), 69m Risso por Lamas (AT), 72m Douglas por Alisson (G), 73m Paulo Miranda por Kannemann (G).

Incidencias: 42m expulsado Luchetti (AT).