La organización Women´s Link Worldwide creó los Premios Género y Justicia al Descubierto. La iniciativa destaca las decisiones con un efecto positivo sobre la equidad de género con el Mallete de bronce, plata y oro y a los negativos con el Garrote. Además, se da un premio especial a los pronunciamientos que obtienen la mayor votación del público a través de la página web womenslinkworldwide.org/premios.

La sentencia de La Manada, en España, está nominada a un Premio Garrote, ya que la Audiencia Provincial de Navarra condenó por abuso sexual –ahora en libertad provisional– a cinco hombres que violaron a una joven de 18 años, en Pamplona, durante San Fermín, en 2016, pero se negó a llamarlo violación en base a una estigmatización de la chica por no encajar en la buena víctima. “Es totalmente urgente que la justicia se adapte a los cambios sociales”, le dijo la abogada Viviana Waisman, la fundadora y presidenta de la organización internacional Women’s Link al diario El País. “Está claro que cuando no hay consentimiento, hay una violación; y no solamente el decir sí o no es lo que da el consentimiento”. Un caso testigo que llevo adelante Women’s Link es el de Ángela González que denunció maltratos del padre de su hija, pero la Justicia no la escuchó y permitió el acercamiento y la niña terminó asesinada. Acompañamos a Ángela en su lucha por justicia, por la negligencia del Poder Judicial en España, su hija de seis años fue asesinada por su maltratador. Ella buscaba la responsabilidad del Estado en la negligencia que causó la muerte de su niña. Tuvo que venir el Tribunal Supremo a decirlo.

Hay treinta días para nominar casos que puedan inspirar mayor equidad o desnudar el machismo de la Justicia en una gran oportunidad para que tenga que rendir cuentas de sus sentencias.