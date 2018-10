INTERNACIONAL

Nunca jamás

Fue una movilización histórica. Hasta Madonna se solidarizó vía Instagram. Ele Não (Él No), el grito colectivo de miles de mujeres en Brasil contra la candidatura de Jair Bolsonaro se expandió el sábado último en Latinoamérica. Mientras las encuestas recientes advierten que el 52 por ciento de las mujeres manifestó que no votará por el ex militar de la ultraderecha fascista y homofóbica, las imágenes de estas páginas reflejan la lucha de una resistencia poderosa que avanza contra el terror.