Mucha gente, movida por las costumbres sociales de la época, elige actividades ociosas para deleitarse, en lugar de continuar fiel a las tareas que otrora la colmaban. En estos casos, los afectados son encandilados por un mandamiento cultural que los impulsa a regodearse en las actividades de moda —turismo, gastronomía—, o en entretenimientos tecnológicos. Muchas de estas personas hoy llegan a los consultorios con un síntoma en común: se sienten frustradas, confundidas y angustiadas por no poder disfrutar. Como suele decirse, han puesto el carro adelante de los caballos. A grandes rasgos, estos individuos se sienten compelidos a un tipo de goce cultural que en lo profundo de su ser no avalan, pero, al mismo tiempo, no poseen la consciencia, ni la fuerza psíquica suficiente para revelarse y poder recuperar el goce propio. En esa tentativa fallida, pierden su autoestima, y se hacen más dependientes de la cruel maquinaria de homogeneización cultural. De ahí el creciente malestar.

Además —debido, un poco, a lo descripto, y otro poco a la prevalencia cultural de la imagen y de las apariencias—, pasó a ser más importante hacerle creer al otro que se goza que gozar realmente, dado que la autoestima cada vez depende más de la aprobación del otro.

Esto lo conocen bien los editores de revistas sobre la farándula. Los entrevistados no solo tienen que ser exitosos, sino también felices. Además, tienen que existir evidencias de su dicha. Casi siempre alcanza con mostrarlos a cada uno de ellos radiantes y contentos, en una encantadora situación de “innegable” felicidad: en la piscina de su mansión, navegando en su yate, besándose con su escultural amor, o de muchas otras formas venturosas.

Nadie puede disfrutar más de la vida por poseer poder, fama o dinero. El placer tiene el mismo máximo para todos, lo demás es un mito. Un hombre común puede experimentar el mismo éxtasis frente al campeonato que acaba de conseguir su club favorito que el jugador que consiguió el gol del triunfo. La única diferencia es que el éxtasis del primero es anónimo, y el del segundo es reproducido en las pantallas hasta el hartazgo. Pero eso no hace mayor su disfrute. Sencillamente, ambos poseen el mismo andamiaje psicobiológico para el goce. El ídolo deportivo no puede gozar más que el fanático de la tribuna. Sin embargo, los medios tienden a la exaltación de las características del ídolo, simplemente porque eso vende; y los telespectadores tienden a idealizar al deportista, como también a otros ricos y famosos a los que admiran.

La autenticidad siempre es más fácil de transmitir que las imposturas adoptadas. Cuando alguien logra armonizar su discurso con su sentir, y lo puede transmitir sin falsos pudores, emerge la verdad, y el goce sublime se hace inocultable. Es justamente este goce el más potente y convincente de todos, y el que los especuladores jamás pueden alcanzar.

*Psicoanalista. Escritor. Marcos Juárez. [email protected]