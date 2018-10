El derecho fundamental a la palabra

Para nosotras, las mujeres, pero no para todas, la falta está inscrita de entrada y por ello tenemos una mayor libertad frente al deseo y a la castración. La situación de las mujeres en algunas partes del mundo es dramática, sin derechos y obligadas a casarse desde su más temprana pubertad, cuando no de niñas, en los países donde existe el fanatismo religioso musulmán.

En Colombia desde fines de los 70 participé con un grupo de jóvenes amigas y profesionales, en un movimiento feminista con mujeres adultas, abogadas, destacadas a nivel nacional. Modificamos la legislación sobre la mujer, una mujer que se separaba, -no existía el divorcio-, era puta, comunista y perdía el derecho a tener la guarda de sus hijos.

Entrevistamos a lo largo y ancho del país, mujeres de todas las clases sociales, que hicieron testimonios de su vida cotidiana y publicamos en una revista de circulación nacional.

Defender esta posición fue interpretado por algunos como odio hacia los hombres, tanto por mujeres como por hombres, puesto que no soportaban que las mujeres defendieran sus derechos, lo cual era una herejía mayor pues se sospechaba que había algo que no era ”normal”. Las mujeres tendrían el derecho de asegurar su existencia, de manera independiente y la libertad con su cuerpo de seres hablantes, contra el abuso de la fuerza y de la tradición religiosa.

Cabe señalar la importancia capital de hacer resonar, una vez más, en el siglo XXI, los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, puesto que estos derechos se despliegan más allá del derecho a la palabra. El cuerpo del ser hablante se desplaza, piensa, habla en voz alta, se exprime por la escritura, hace asociaciones, elige su orientación sexual y su estatuto civil, derechos que son las libertades contemporáneas de un cuerpo individual. Dada la fragilidad de los lazos sociales y la poca autoridad que se les reconoce a los políticos, las situaciones políticas de los Estados están al borde de la crisis, sin salidas muy claras, aparte de la de “amárrense los cinturones que la imposición de impuestos que se viene entrara cada vez más en su canasta familiar”.

La libertad de la palabra es una condición necesaria pero no suficiente para decir que una persona goza de los derechos fundamentales, puesto que la persona puede estar prisionera o amedrentada, o sometida a reglas sociales y prejuicios, sin que esto le impida hablar. Hay que ir, más allá del bien y del mal, para defender los derechos inalienables de hombres y mujeres, los derechos de los cuerpos hablantes. No existe una lengua única sino en los países totalitarios donde se pide hablar y hacer como un sólo hombre, con el discurso del amo. Algunos, a lo largo de la historia, han hecho tentativas de crear la lengua única, no sin resultados terroríficos o delirantes.

Las mujeres fuimos durante siglos parte de esos “extranjeros”, de raza diferente, lo que ha cambiado radicalmente con el psicoanálisis, que reconoce en cada una, un modo de gozar diferente. El acto civilizador de Freud en relación con las mujeres fue el de nombrar el deseo de una madre por su hijo, como el deseo del falo propio de una mujer, deseo que sufre de los avatares de su realización como falla y del goce pulsional siempre en falta, en el síntoma o en el objeto del fantasma que puede ser un hijo para su madre. Para Lacan, quien aborda y elabora más allá, la posición freudiana sobre la mujer y su sexualidad, la maternidad es real, las palabras faltan para decir esta experiencia que es Otra satisfacción, se trata de un goce del cuerpo enigmático e imposible de simbolizar, pero que por la vía del amor de una mujer por su hijo, ya sea que haga de su hijo su síntoma o el objeto de su fantasma hace lazo con el Otro de la palabra y del lenguaje cuando ella interpreta sus balbuceos, introduciendo al pequeño al campo de la demanda, del deseo y transmitiendo una marca de goce, puesto que el inconsciente es transindividual.

*Miembro de la ECF. Fragmentos escogidos del artículo publicado en Laleo nº 27.