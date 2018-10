Desde Santa Fe

Diputados de Santa Fe y Entre Ríos expresaron ayer su “más enérgico rechazo” al ajuste que Mauricio Macri pretende imponer a las provincias para cerrar su acuerdo con el FMI y acordaron emplazar –con nombres y apellidos- a los legisladores nacionales de ambas orillas para que no voten el presupuesto nacional en el Congreso. Una decisión que mete presión política a los senadores santafesinos Carlos Reutemann y Omar Perotti –porque Marilín Sacnún ya dijo que no lo votará- y al entrerriano Pedro Guillermo Guastavino, ex vicegobernador y hoy número dos del bloque que maneja Miguel Pichetto en el Senado de la Nación. Los otros invitados eran los legisladores de Córdoba pero no llegó ninguno por un supuesto pedido del gobernador Juan Schiaretti, en lo que el diputado que impulsó la cumbre, Carlos del Frade, consideró un “acto de cobardía” que se explica porque Córdoba es la segunda provincia más endeudada con la Nación.

El Parlamento interprovincial sesionó en la Legislatura con la doble presidencia de los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Sergio Urribarri, que hoy presiden las Cámaras de Diputados de ambas provincias. Ante el ajuste de Macri, el objetivo de la convocatoria era plantarse en defensa del federalismo y denunciar lo que en el debate se calificó como un “saqueo” al interior. “En tres años, como consecuencia del acuerdo con el FMI, Macri reducirá los aportes a las provincias en casi un 70 por ciento. De tal forma, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba perderán, cada una, alrededor de 20 mil millones de pesos como mínimo. Es preciso alzar la voz y decir que no”, dijo Del Frade.

Una legisladora de Entre Ríos coincidió con el diagnóstico descarnado. "Nos une el espanto que vive el país y lo que se avecina. Entonces, como buenos vecinos tenemos que estar movilizados en forma permanente” ante lo que viene.

Urribarri dijo que “al gobierno de Macri no le interesa el federalismo, pero tampoco la Nación”. Y relató un encuentro con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz en 2014, cuando él gobernaba Entre Ríos. “Gracias a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuve el orgullo de ser recibido por Stiglitz. Fue una charla de un aprendizaje único y él al final me dijo: ‘Mire gobernador, los países autónomos en el mundo sólo van a ser aquellos que se desendeuden. La verdadera autonomía es cuando no se debe. Y eso la Argentina lo comenzó en 2005 con Néstor Kirchner y lo continuó en 2010 con Cristina’. Digo esto porque el endeudamiento que reciba el próximo gobierno hasta nuestros choznos lo van a pagar. Sinceramente, lo que se ha hecho (en el gobierno de Macri) es un crimen para las generaciones que vienen en materia económica”.

El presidente del interbloque del Frente Progresista, Eduardo Di Pollina, leyó el borrador de una declaración conjunta de los legisladores. En el recinto había 16 de Santa Fe y diez de Entre Ríos, lo que marcó el faltazo general de sus colegas de Cambiemos. El documento denuncia que Macri “forzó” a los gobernadores “a firmar el Consenso Fiscal, que sólo contenía obligaciones a las provincias” y aseguró una fenomenal transferencia de recursos a María Eugenia Vidal de 21 mil millones de pesos en 2018 y 44 mil millones en 2019.

Ante el “fracaso del plan económico”, Macri traslada ahora “el peso del ajuste” a las provincias, “desvirtúa el ya gravoso Consenso Fiscal” y provoca “una terrible transferencia de recursos al gobierno nacional”. Que sigue con la “eliminación” del fondo sojero, la “quita de subsidios al transporte”, el “salvaje aumento de tarifas”, la “apertura indiscriminada de las importaciones” y la “suspensión de la obra pública” nacional, entre otras cosas.

El bloque de Entre Ríos propuso que se reclame a los legisladores nacionales de ambas provincias que no voten el presupuesto nacional y que esa intimación se haga “con nombre y apellidos”. “Tenemos que ser firmes, interpelarlos, para que no avalen con su voto” el ajuste que una legisladora llamó “espanto”, Urribarri consideró un “crimen” y otros un “saqueo” a las provincias.

Al final, Urribarri denunció “la persecución política que se desató en la Argentina” desde que gobierna Macri. “El blanco de esa persecución política ha sido y es Cristina Fernández y lo que representa para el pueblo. Aunque este tema no esté incluido en el documento, lo quiero decir”, concluyó.