A un día de cumplirse 30 años del plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, comenzaron ayer los actos conmemorativos. Los entonces opositores al dictador y actualmente en contra del gobierno de Sebastián Piñera conmemoraron el plebiscito en la sede del gobierno chileno, en Valparaíso. Por su parte, Piñera, quien aseguró haber votado por el no, realizará mañana un acto en el Palacio de la Moneda. “Vamos a tener un acto de reflexión, de valoración de la democracia, de entender que la democracia es de todos”, explicó la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez. “Lo hacemos pensando sobre todo en el futuro de nuestro país, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan abrazarse desde la unidad, de entender que la democracia es de todos”, añadió. El cinco de octubre de 1988 los ciudadanos chilenos votaron en las urnas un referéndum respecto de la continuidad de Pinochet en el poder. El 54 por ciento del electorado optó por el no, habilitando la convocatoria a elecciones presidenciales para diciembre de 1989, donde ganó el demócrata cristiano Patricio Aylwin. Una de las claves decisivas para el triunfo del no fue la franja televisiva electoral, en la que cada una de las opciones tuvo 15 minutos durante 28 días. Mientras el gobierno desestimó esta herramienta, la oposición, que había estado marginada durante 15 años, hizo uso de ella generando un alto impacto en la sociedad.