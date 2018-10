“Guido Sandleris es una persona brillante”, señaló el ex ministro de Economía de la Alianza José Luis Machinea. “Lo conozco, trabajó conmigo en una fundación y después en el gobierno, junto a Verónica Rappoport, ambos se doctoraron en Estados Unidos, y la verdad que es un gusto ver que estén en puestos de mucha responsabilidad”, se congratuló el ex ministro en el gobierno de De la Rúa, en referencia a los actuales presidente y vicepresidenta segunda del Banco Central.

Machinea fue consultado si creía que con el régimen de banda cambiaria Sandleris había encontrado la fórmula para dominar al dólar. “Unos días de tranquilidad son importantes, pero la verdad es que uno no puede decir que este es un programa económico soñado. Es muy duro, el gobierno lo ha dicho, va a haber recesión, entonces si hemos llegado aquí es porque otras cosas fallaron”, aunque concedió que “ya no quedaba más para probar, no le quedaba otra”. Y luego, agregó: “Si en tres meses las tasas de interés siguen siendo como son hoy día, y el dólar sigue subiendo y bajando, entonces estamos en problemas”.

Pero más adelante, en la misma entrevista para la señal de cable de La Nación, Machinea estimó que el plan “va a andar, pero a un costo grande el primero o los dos primeros meses; a medida que el dólar pare durante uno o dos meses, eso va a ir cambiando expectativas y facilitará la reducción de las tasas de interés; si eso no sucede, es que algo anduvo mal”.