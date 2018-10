La Cámara Federal porteña revocó el archivo de una causa contra el ex presidente Carlos Menem y su ex esposa Cecilia Bolocco por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó que se los siga investigando. El Tribunal hizo lugar a un pedido del fiscal federal Jorge Di Lello, quien había apelado un fallo de la jueza María Servini de Cubría. La investigación de esa causa gira en torno al departamento en el piso 23 en el edificio de avenida del Libertador 2423, un lugar donde vivieron Leonardo Fariña y su ex esposa Karina Jelinek. En 2015, el entonces diputado nacional Manuel Garrido denunció a Menem, Cecilia Bolocco, Armando Gostanián y a Jorge Fariña, papá de Leonardo, junto a otras personas, por ese departamento. Garrido acusó al ex mandatario y a la chilena de enriquecimiento ilícito, mientras que al resto los señaló como supuestos encubridores de la fortuna de Menem y Bolocco. Según el denunciante el departamento era propiedad de Menem y fue vendido a la firma Diego S.A.