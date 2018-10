Luego del discurso en la fiesta de graduación del Nacional de Buenos Aires en la que un grupo de alumnas denunció haber sufrido abusos a lo largo de toda su cursada, trascendió ayer que hay una denuncia, ya radicada en la Justicia, por abusos en los campamentos que organiza el colegio de Vélez Sarsfield. Consultada por este diario, Yael Bendel, titular del Ministerio Público Tutelar, explicó: “Desde el ministerio tenemos un acuerdo marco con el club Vélez Sarsfield por el cual damos talleres sobre bullying, relaciones violentas, cuidados en las redes... Es un acuerdo amplio que ya tiene varios años. Por eso tenemos una relación fluida con la gente del club”. Y contó después cómo llegó a ellos esta denuncia: “En la primera semana de septiembre se contactó con nosotros gente del club y nos dijo que un grupo de alumnas había entregado una carta en la que denunciaban casos de abusos ocurridos en los campamentos de estudios que hacen todos los años”.

Según las denunciantes, los hechos ocurrieron durante uno de los viajes anuales a Misiones, en los que llevan donaciones a escuelas que atienden a población vulnerable.

“Cuando nos cuentan la situación, les dijimos que pusieran inmediatamente en marcha el protocolo para estos casos, que incluye comunicar lo sucedido al Ministerio de Educación (en el área de educación privada), apartar al coordinador de todo contacto con los chocos y además ponernos en contacto con la víctima menor de edad, ya que nosotros podemos asesorar a todas las víctimas pero sólo podemos tutelar a menores”, contó la asesora.

Y explicó por qué no quiere dar detalles específicos del caso: “Nuestra tarea como Ministerio Público Tutelar es la protección a las víctimas. Por eso ponemos especial cuidado en no dar pistas para la identificación. En este caso, como en todos, le brindamos a la niña asesoramiento psicológico y el seguimiento de la causa. Queremos proteger a los chicos, que se sientan seguros para denunciar estos hechos. Entonces, lo que sí es útil que se sepa es que una de las víctimas, con nuestra asesoría, presentó la denuncia ante la Fiscalía Penal de la CABA. Y se la aceptaron (tuvo problemas en otras instancias para dejar asentada su denuncia, pero eso lo comentaremos en otro momento). Ahora estamos en la etapa de investigación. Como no nos citó la Fiscalía, no tenemos ni la carátula todavía, así que no sabemos qué delito se le imputa al coordinador de los campamentos”.

Sí trascendió que la carta de denuncia fue presentada mientras se estaba desarrollando otro campamento. Entonces el rector del colegio viajó hacia donde estaban los chicos y tomó el mando después de apartar al denunciado de cualquier contacto con los alumnos.

“Es muy importante darles a los chicos seguridad para denunciar estos hechos. Por eso desarrollamos el trabajo en los talleres, sobre distintos tipos de violencias. Y también trabajamos con ellos el tema de los límites, lo que quieren y lo que no, el respeto a su intimidad e integridad sexual como un derecho”, finalizó Bendel.