El portugués Cristiano Ronaldo quedó fuera de la lista de convocados a la selección de Portugal luego de la denuncia por violación de una modelo estadounidense que afirma que el jugador la violó en 2009 y le hizo firmar un acuerdo a cambio de mantener oculta la situación. La estadounidense Kathryn Mayorga aseguró que Ronaldo abusó sexualmente de ella en un hotel de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, en el 2009 y a cambio de que la mujer no contara lo sucedido, el portugués le habría dado la suma de 375.000 dólares.

El entrenador del seleccionado de Portugal, Fernando Manuel Costa Santos, no dio detalles de las razones por las que no convocó a Ronaldo. “No desvelaré los detalles de la conversación que mantuvimos”, afirmó Santos ante los periodistas, que le preguntaban por las razones de la ausencia del delantero de 33 años. Preguntado sobre las acusaciones de violación, Santos salió en su defensa. “Conozco muy bien a Cristiano Ronaldo y creo por completo en su palabra. El no cometería nunca un crimen de ese tipo”, declaró el entrenador de 63 años, que ya entrenó a Ronaldo cuanto éste tenía 18 años y jugaba en el Sporting de Portugal.

Según indican las agencias de noticias internacionales, la decisión de Costas Santos se mantendría hasta que se resuelva la grave denuncia que existe sobre el quíntuple ganador el Balón de Oro. “Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en ésta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación (con el entrenador Santos), entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo”, manifestó Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, en declaraciones a un periódico deportivo. “En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho”, agregó Gomes.

La mujer denunció al jugador en una entrevista que le hizo el diario alemán Der Spiegel. “Apareció en el baño con el pene fuera de los pantalones y me rogó que se lo tocara y besara durante 30 segundos”, relató la estadounidense. “Me negué. Entonces él empezó a tocarme y agarrarme y se puso sobre mí. Lo empujé y seguí diciendo que no. Él me agarró, me quitó la ropa interior y me violó analmente y sin preservativo”, agregó Mayorga.

En tanto, el futbolista de Juventus de Italia negó las fuertes acusaciones y afirmó que la mujer sólo quiere fama: “Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. Son noticias falsas. Quieren promocionarse gracias a mi nombre. Es normal. Es parte de mi trabajo. Pero yo soy feliz y bueno”, manifestó Cristiano Ronaldo.

En tanto, los abogados de CR7 confirmaron que demandarán al diario alemán por la publicación contra su defendido. Por su parte, los letrados de la modelo ya presentaron un escrito contra el jugador y aseguraron que tiene 20 días para responderlo.

“El movimiento MeToo (yo también) y las mujeres que se han levantado y hecho públicas las agresiones sexuales que han padecido, le dieron a Kathryn mucho valor y le permitieron hacer pública la violación que sufrió”, dijo Leslie Stovall, la abogada de Mayorga.

En las últimas horas se filtró un video en donde se puede ver al jugador junto a su denunciante bailando en un boliche. En la filmación, que supuestamente es de la misma noche del hecho, se los observa a ambos bailando y besándose. El material fílmico tiene una duración aproximada de 1 minuto y medio.

Por su parte, los medios italianos se hicieron eco de la noticia en un contexto en donde el delantero se encuentra en el centro de las críticas por su bajo rendimiento en Juventus. En la “Vecchia Signora” participó en siete partidos por la Serie A, en donde anotó tres goles. En tanto, en la Liga de Campeones jugó sólo un encuentro y fue expulsado por una agresión a un jugador rival.