Jugarlo acá es una decisión

Funcionarios provinciales, dirigentes de Central y de Newell’s, y los autoridades de Copa Argentina comenzaron ayer a negociar entre todas las partes la organización del clásico. Los intereses se cruzan entre los cuatro protagonistas pero hubo avances en la toma de decisión: el clásico se jugará en Rosario o Santa Fe, probablemente con público, en horario diurno. Las fechas probables son mel domingo 14 de octubre, como quieren los leprosos, o el miércoles 24, como sugieren los canayas. Se jugará en el Gigante de Arroyito o en el Coloso del Parque si ambas instituciones aceptan elegir por sorteo la sede del juego. Tanto el gobernador Miguel Lifschitz como la intendenta Mónica Fein dieron su respaldo para que se juegue en Rosario. ”Quiero que el clásico se juegue en la ciudad, es una oportunidad para ganarles a los violentos”, afirmó, contundente, la intendenta. La otra opción es que se juegue en cancha de Colón, con mucho menos público de lo previsto si se juega en Rosario. La opción de hacerlo en Buenos Aires sin público no cierra a los directivos ni a las autoridades políticas.

“Si el clásico se juega en la provincia asumiremos el desafío de la organización y tomaremos los recaudos”, expresó el gobernador. “Nosotros podemos garantizar la seguridad del partido. La elección de la cancha donde se juegue nos excede, es una decisión que deben definir los organizadores”, apuntó el gobernador a LT8. “Cuando hay responsabilidad de la dirigencia estos eventos deportivos se pueden hacer”, agregó Lifschitz.

Fein, en tanto, prometió esfuerzos desde el municipio para que el partido se dispute en la ciudad. “Voy a trabajar para que el clásico se juegue en Rosario y con público de los dos clubes. No nos pueden sacar el clásico de la ciudad, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que así sea y ganarles a los violentos", expresó Fein ayer a la mañana en el Salón Carrasco de la Municipalidad.

Las palabras de la intendencia aparecieron junto a la decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia, el cual se dispuso a organizar el clásico con ambas parcialidades. "Hay que trabajar con el Ministerio de Seguridad de la provincia para sacar a los violentos y lograr que la familia del fútbol pueda ir a ver un buen partido. Los violentos no nos pueden impedir disfrutar del fútbol. Este deporte es una pasión. Llevar este partido a otra ciudad sería demostrar nuestra incapacidad para organizarlo. Yo voy a trabajar para que se haga acá. Tenemos que lograr que lo que nos convoque sea la pasión. Las familias quieren ver fútbol en su ciudad", destacó Fein.

Copa Argentina tiene su interés en la televisación de los partidos, por lo cual la prioridad es elegir día y horario para cada encuentro, relegando exigencias en cuanto a la asistencia del público por la venta de entradas. Es por eso que la primera opción fue jugar el clásico en Buenos Aires y sin público, para así garantizar mayor encendido del partido. El gobierno provincial, que asume responsabilidades de seguridad en cada partido que juega en los estadio de Colón, Unión, Central y Newell’s, exigió que el clásico se juegue en la provincia. “Es un espectáculo de los santafesinos, si nos lo sacan que no se juegan más partidos de Copa Argentina en la provincia”, confió a este diario un colaborador del gobernador Lifschitz, en sintonía con las expresiones de Fein.

Descartado Buenos Aires, las opciones en el territorio provincial son dos: jugar en la ciudad o en cancha de Colón, dado que la de Unión quedó desestimada por la asimetría de sus tribunas, lo cual haría más difícil el reparto de sectores entre las hinchadas.

Para que se juege en la ciudad el problema descansa en cómo elegir el estadio. Newell’s no quiere jugar en el Coloso del Parque. La dirigencia rojinegra hizo saber días atrás a los organizadores del torneo que prefieren no jugar el clásico en su estadio, ante la posibilidad de que el rival se imponga y suelte los festejos en el parque Independencia. Pero esta postura no está firme. Porque si bien Central tampoco tiene empatía por recibir a Newell’s en el Gigante en un partido decisivo y donde estará en juego el pase a semifinales, los canayas aclararon ayer que sí aceptarían que el estadio de la ciudad elegido sea por sorteo. Este anuncio de los auriazules fuerza a los rojinegros a revisar su posición dado que la organización de la competencia como así también las autoridades provinciales instan a los clubes a jugar el encuentro en la ciudad.

El estadio en Colón es hoy la primera alternativa al sorteo del estadio entre el Gigante y el Coloso, ante la disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia a realizar el operativo de seguridad con público de ambas parcialidades. Las dudas al respecto se plantean en el traslado de los hinchas a Santa Fe y el regreso de los mismos. Y para garantizar un operativo exitoso habrá asistencia restringida de hinchas, entre seis mil y ocho mil simpatizantes por club. No más que eso. Si los dirigentes canayas y leprosos no avanzan en los acuerdos necesarios, aparece en el horizonte el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con los riesgos de que su multipliquen los operativos de seguridad en el traslado de hinchas a la vecina provincia.

Si el partido de juega con público, como se pretende, el expendio de entradas en cada una de las instituciones será exclusivo para socios.

El día elegido para el partido también está en discusión. La organización y Central apuntan al miércoles 24 de octubre. En cambio Newell’s elige jugar el domingo 14, semana donde no habrá actividad de Superliga por jugar la Selección Nacional partidos amistosos. Hoy habrá una nueva reunión para definir fecha y quizá, sede del clásico.