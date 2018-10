Santiago Dalleva murió el jueves a la madrugada, en Laprida y San Juan, al chocar la moto que conducía contra un ómnibus de la línea 143. El joven de 27 años era músico, integraba el grupo Bajomundo. El trágico accidente sucedió a las 2.45 de la madrugada, en la esquina de Laprida y San Juan. En circunstancias que están bajo investigación, Dalleva avanzaba por calle Laprida en su Yamaha C80, pero al llegar a San Juan no pudo evitar el choque contra el interno 238 de la línea 143 Roja, que cruzaba la esquina. El motociclista sufrió un traumatismo de cráneo tan violento que ocasionó su muerte allí mismo. No obstante, llevaba el casco reglamentario. El conductor del ómnibus, Oscar B., de 40 años, quedó imputado de homicidio culposo. La fiscal Mariana Prunotto encargó al gabinete criminalístico el relevamiento de las cámaras de calle y los peritajes de rigor en estos casos. Santiago era hijo de Ángel Dalleva, que fue subsecretario de Servicios Públicos durante la gestión municipal de Horacio Usandizaga y de la ex concejala radical Patricia Cosgrove. Pero su nombre propio se abría camino en los últimos años como guitarrista de Bajomundo, dedicada a la fusión de diversos géneros de música popular de diferentes latitudes, tales como tango, blues, jazz, swing y música gitana, entre varios. Además, militaba la recuperación del Club Social y Deportivo San Martín, una entidad barrial de zona norte y era kirchnerista. Cursaba la licenciatura en Ciencia Política en la UNR, por lo que esa facultad, en el Centro Universitario Rosario, suspendió ayer sus actividades, por duelo.