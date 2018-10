La Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur (Areda), que nuclea y representa a los clubes de la ciudad, informa que se encuentra en “alerta permanente” ante el aumento desmesurado y exorbitante de las tarifas de servicios como por ejemplo las tarifas de gas y luz y sumado a la quita de subsidios a las tarifas mencionadas por parte del gobierno nacional, hacen prácticamente impagables por parte de los clubes.

Los clubes subrayan que no son ajenos “a la crisis social que se está viviendo en la actualidad, donde las familias han perdido el poder adquisitivo en la canasta básica, las instituciones no pueden seguir cargando el ajuste a las familias, que en definitiva son parte de los clubes, por ello no es posible trasladar a los socios el ajuste”.

Es por ello que Areda “se encuentra en alerta permanente ante esta grave situación que están viviendo los clubes de la ciudad, haciendo un llamado a las instituciones y poderes públicos, para que entre todas las partes buscar medidas en conjunto para prevenir situaciones que pongan en peligro el normal funcionamiento de nuestras instituciones”. Areda aclaró también que está “abierta para el aporte de cualquier tipo de ideas”.