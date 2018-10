Dormir y morir en las vías

El cadáver de un hombre vestido de mujer fue hallado a media mañana de ayer por un vecino, en un sector de vías muertas en la zona de Mitre al 2700. La víctima estaba recostada sobre un colchón, fue ahorcada con una especie de pantalón, tenía sus miembros inferiores quemados, y lesiones en su rostro. “La gente del colectivo trans se acercó al Instituto Médico Legal y no la reconocieron como alguien de su comunidad, pero si lo señalaron como alguien que estuvo en pareja con una chica trans hace un tiempo. Ellos nos informaron que es un varón cis- es decir alguien que se reconoce por su identidad de género asignada y no una travesti”, reveló ayer a este diario una fuente de Fiscalía. Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre fue encontrado recostado sobre un colchón, en un lugar donde habitualmente solía pernoctar otro hombre, en situación de calle, que no está identificado y a quien se estaba tratando de encontrar.

Cerca de las 10 de la mañana de ayer un vecino de barrio Hospitales vio fuego en un descampado que atraviesa Entre Ríos y Mitre, entre Virasoro y Gálvez, que es un terreno en desuso paralelo a las vías del Belgrano Cargas. Cuando la Policía llegó, se encontró con el cuerpo en parte calcinado de un hombre vestido con ropas de mujer. Esa circunstancia provocó que en un primer momento se difundiera que se trataba de una persona trans, pero luego se descartó esa información.

La fiscal Georgina Pairola explicó que recibieron un llamado al 911 y cuando llegaron encontraron un cuerpo, que tenía lesiones en la cara y una prenda en el cuello, por lo que no descartaron que hubiese sido ahorcada. Los miembros inferiores habían sido quemados, pero esperarán los resultados de la autopsia para establecer la causa de la muerte y la identidad. La víctima estaba recostada sobre un colchón, en un lugar en el que hay un muro que da a una cochera. Esa pared quedó chamuscada por el fuego, generado a partir de papeles y maderas que fueron arrojados junto al cadáver.

La fiscal Pairola aseguró que hay cámaras en la zona por lo que esperan los peritajes para esclarecer la muerte. Según los vecinos, el terreno funciona durante la noche como una especie de aguantadero ya que tiene poca iluminación. “Entra y sale gente todo el tiempo, es tierra de nadie”, dijo una vecina. El cuerpo de la víctima, a quien le calculan entre 40 y 50 años, se encuentra en el Instituto Médico Legal, en procura de ser identificado.