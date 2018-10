Los diputados oficialistas Elisa Carrió y Mario Negri repudiaron el fallo de la Cámara de Casación Penal que absolvió al ex presidente Carlos Menem por contrabando de armas. La referente de la Coalición Cívica, cada vez más aislada dentro de la alianza Cambiemos luego de enfrentar abiertamente al ministro de Justicia, Germán Garavano, dejó trascender que pediría el juicio político de los jueces firmantes, a quienes acusó de “infames traidores a la patria”. Zulema Menem (h), en tanto, escribió en Twitter “todo pasa… y esto también pasó? Te amo viejito”, junto a una foto recostada sobre su padre, que le besa la frente.

“El fallo para absolver al ex presidente Menem demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República”, sostuvo Carrió, también vía Twitter. “La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena. Usan argumentos garantistas incompatibles con lo normado por el artículo 36 de la Constitución Nacional”, sostuvo la diputada. “Esto involucra a Menem y a los jueces que los salvaron en el delito de infames traidores a la patria”, agregó. “Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Garavano”, concluyó.

El radical Mario Negri cuestionó el fallo y se preguntó “quién debe dictaminar”, si “la Justicia o el paso del tiempo durante el cual no se logró una sentencia firme”. “Estamos en presencia de una condena a la propia Justicia, que compromete su credibilidad”, opinó el presidente del Interbloque Cambiemos en Diputados, quien consideró que la causa por el tráfico de armas es “emblemática por su naturaleza, envergadura, trascendencia y conmoción social”. “Un fallo de esta naturaleza está convalidando un precedente alarmante de que el transcurso del tiempo recorriendo instancias judiciales sin haber llegado a sentencia firme opera per se como absolutorio”, agregó el legislador. Por último, Negri resaltó que “hoy los argentinos no quieren más impunidad, ni corrupción, ni relato, ni ineficiencia” sino que “quieren verdad y justicia”. “Si un delito cometido no tiene sanción jurídica, el sistema judicial no tendrá perdón ni olvido de la sociedad”, concluyó.