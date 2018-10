El ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, reiteró ayer que Fabián Gutiérrez, secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le ordenó trasladar los bolsos con los que fue sorprendido en el convento de General Rodríguez. También dijo que le había contado “todo a la presidenta”, apuntando al supuesto sistema de recaudación de la cartera en la que trabajaba. El abogado de Gutiérrez volvió a negar la versión del ex funcionario.

El ex secretario de Obras Públicas aseguró ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 que a mediados de 2016 Gutiérrez le había indicado que “necesitaba mover una plata de (el secretario de Néstor Kirchner) Daniel Muñoz” y que “era una plata grande, sin saber precisar el monto. Me dijo que era una plata de la política”. López declaró a través una video conferencia en un departamento de ubicación desconocida para preservar su seguridad de “arrepentido”. Allí también apuntó que el día del traslado del dinero por la noche llegaron a su casa “tres personas, dos en un auto y una en una moto que bajaron los bolsos, dijeron que tenía que tirar los tres celulares a los cuales habían llamado” y acotó que le indicaron que lleve un arma.

“Gutiérrez no estaba en las fechas que dio, entonces ahora lo tira 20 días para atrás”, señaló el abogado Martín Magram, defensor del ex secretario privado de Cristina Kirchner, aludiendo a las fechas que declaró López en sus distintos testimonios. “Las etiquetas de los bolsos tienen el nombre de la hija de López. Para cualquier hombre de inteligencia media, no resiste ningún análisis”, aseguró el letrado descartando la versión del ex funcionario de Obras Públicas. Además dijo que Gutiérrez “declaró sobre algunos bolsos que él habría visto y que eran transportados por Muñoz”, pero que “no es que él haya visto que en los bolsos hubiera dinero. Gutiérrez no participó de ningún delito”.

López aseguró que no había hablado “antes por temor a Cristina Kirchner, porque es vengativa. Yo sabía que los mensajes de Fabián venían de Cristina Kirchner”, y agregó que “varias veces le planteé a (Julio) De Vido que me quería ir. Mucho más cuando a principio del año 2011 me cita a una reunión con Cristina Kirchner en Olivos. Allí me plantea que podía ser parte del problema o de la solución y me muestra un cuaderno de Néstor (Kirchner)” quien, “anotaba todo lo que pasaba en esas reuniones”. Fue allí cuando le indicó que le había contado “todo” en relación al supuesto “sistema de recaudación en las obras viales, la metodología, que las partes del ministerio no sabían el sistema”.