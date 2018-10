Los docentes bonaerenses anunciaron la continuidad y profundización del plan de lucha, que incluirá un paro con un piso de 48 horas con fecha a definir para la próxima semana, en rechazo al decreto con el que la gobernadora María Eugenia Vidal intentó cerrar la paritaria en un 19 por ciento. “Vidal impone por decreto una modificación miserable que ya fue rechazada en paritaria por los sindicatos por significar un deterioro del salario docente”, remarcaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense y recordaron que en septiembre la inflación superó el 31 por ciento acumulado.

La última reunión oficial para debatir sobre salarios y condiciones de trabajo fue el 23 de agosto y terminó sin acuerdo. Desde ese momento, la gestión de Vidal cortó el diálogo con los docentes y, mediante el decreto 1145/18 firmado el 28 de septiembre y publicado el miércoles en el Boletín Oficial bonaerense, decidió ratificar un incremento a los maestros del 19 por ciento, más un 1,7 por ciento en concepto de materiales didácticos. Desde el FUDB –integrado por los gremios AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba– remarcaron que el gobierno provincial “intenta convalidar autoritariamente una baja del salario docente con un decretazo” y adelantaron que hoy, desde las 7.30 en la sede de Udocba Capital, brindarán una conferencia de prensa para comunicar los detalles de la medida de fuerza que se concretará en los próximos días.

“Rechazamos el decreto porque están concediendo un aumento del 19 por ciento contra una inflación que hoy está en 31”, se quejó Roberto Baradel, secretario general de Suteba. En declaraciones radiales, el dirigente criticó la falta de comunicación por parte del gobierno provincial, cuyos voceros salieron a declarar que la paritaria no estaba cerrada y que —según consignó Infobae— manifestaron que la reacción de los referentes gremiales buscó “generar confusión”, ya que la disposición oficial fue, simplemente, un “ordenamiento administrativo”. “Los gremios no tienen comunicación oficial de nada. Lo único que tenemos es el documento del decreto, que tampoco nos llegó a partir de una comunicación oficial”, explicó Baradel, y agregó: “La gobernadora evita el diálogo y da un paupérrimo aumento por decreto, mientras los docentes intentamos encontrar soluciones. Queda claro quién es la responsable de este conflicto y del deterioro de la educación pública. No son el gobierno del diálogo ni piensan en los chicos”. Por su parte, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, aseveró que “cualquier ciudadano entiende que no podemos aceptar un incremento de un 19 por ciento en un contexto donde se prevé una inflación superior al 42”. “No rechazamos esa cifra porque buscamos el conflicto, aceptar eso es condenar a miles de docentes a la pobreza”, sentenció.

“Es indudable que esto va en línea con la irresponsable actitud del gobierno que se niega al diálogo, desconociendo el ámbito legal de la paritaria provincial. Desde las organizaciones sindicales exigimos que respeten la ley de Paritaria y que gobiernen para garantizar derechos y no para vulnerarlos”, reclamaron desde el frente de unidad gremial. “Ahora decreta un incremento salarial que ya habíamos rechazado oportunamente” agregó Petrocini en ese sentido y recordó que, desde el gobierno, “ni siquiera se sentaron a dialogar con los docentes cuando los obligó la Justicia o el Ministerio de Trabajo impuso una conciliación”.

En los últimos meses, los docentes vienen llevando adelante una campaña de visibilización que incluyó reuniones con legisladores y con referentes de la Defensoría del Pueblo y ayer un encuentro con Jorge Lugones, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, con el objetivo solicitarles que intervengan como mediadores del conflicto salarial y educativo. Al respecto, el dirigente de Udocba, Miguel Díaz, señaló que se trata de “una situación inédita, de un gobierno que ha roto el diálogo y hace lo que quiere”, al tiempo que manifestó su preocupación por “la confrontación permanente y la negación del otro que plantea el gobierno”. “Estamos en la búsqueda por tratar de resolver el conflicto desde la parte que nos toca”, consideró.