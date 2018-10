Dispuesto a jugar donde sea

"El clásico lo jugamos el día que quieran y donde sea”, aseguró Edgardo Bauza, tomando así distancia de las discusiones para la organización del partido con Newell’s por Copa Argentina. “El clásico es un problema de la prensa, nosotros estamos pensando en Unión”, deslizó el Patón. Y para el partido de mañana en el Gigante de Arroyito el entrenador apuesta por el ingreso de Elías Gómez en defensa ante la lesión de Miguel Barbieri y mantiene entre los suplentes a Fernando Zampedri.

"De la fecha y del lugar del clásico se van a encargar los dirigentes. No tengo ninguna preferencia y no tengo ningún problema. Jugamos el día que quieran y donde sea. El problema del clásico lo tiene la prensa, nosotros ni hablamos todavía, tenemos que pensar en Unión", expresó Bauza con displicencia. Más allá de las palabras, la dirigencia canaya actúa en las negociaciones de acuerdo a las pretensiones del cuerpo técnico canaya, el cual no quiere jugar el clásico el domingo 14, como propone Newell’s.

Bauza se distancia de las polémicas porque tiene por delante el encuentro de mañana ante Unión, en el Gigante, por Superliga, relevante para llegar con mejor ánimo al choque con los rojinegros. Central tiene un nivel de juego que será difícil que oriente al equipo a lugares de protagonismo y ante el tatengue el objetivo es, al menos, generar opciones de gol.

Para eso el entrenador ratifica la alineación que viene de igualar con Almagro en Copa Argentina. Porque Leonardo Gil seguirá apartado por una molestia muscular y Zampedri permanecerá entre los suplentes para así permitir la continuidad de Herrera en la ofensiva. Mientras que en defensa, ante lesión muscular de Miguel Barbieri, ingresará Elías Gómez de lateral y Alfonso Parot se moverá de zaguero central. “No creo que Zampedri vaya de titular, pero al banco sí. Es muy probable que Parot juegue de central y Elías Gómez ocupe su lugar. No veo con posibilidades a Gil porque está con una contractura y no quiero arriesgarlo. Es muy probable que jueguen Ortigoza y Arismendi", adelantó el entrenador canaya.

"Unión es un buen equipo, presiona y ataca con mucha gente. Leo Madelón armó un muy buen plantel así que vamos a tener mucho trabajo y mañana (por hoy) vamos a prepararlo para hacer un buen partido y ganarlo. Buscamos tener una salida limpia en la mitad de la cancha porque tenemos jugadores de buen pie para hacerlo", consideró Bauza.

De esta manera, mañana a las 15.30 en el Gigante el canaya recibirá a Unión con Ledesma; Bettini, Caruzzo, Parot, Elías Gomez; Lioi, Arismendi, Ortigoza, Camacho; Herrera, Ruben. "Queremos que la pelota le llegue con más frecuencia a Ruben y a Herrera porque dentro del área son muy peligrosos", acotó por último el entrenador auriazul en conferencia de prensa.