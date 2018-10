Fernando Haddad, candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), cerró su campaña electoral en Belo Horizonte, a un día de las elecciones presidenciales. Junto a su compañera de fórmula Manuela D’Ávila, a la candidata al senado Dilma Rousseff, y al calor de miles de simpatizantes, Haddad caminó las calles de la capital de Mina Gerais prometiendo más educación y más empleo. “Nuestra propuesta es que las escuelas federales sean el estándar de referencia de calidad de los estados” afirmó el candidato. En presencia de la prensa, el candidato del PT volvió a arremeter contra su rival y líder en las encuestas, el ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien acusó de atacar principios constitucionales como la democracia, la paz y la verdad. “Nuestra Constitución tiene principios muy célebres que están siendo atacados sobre todo por Bolsonaro, quien no tiene compromiso con la democracia, con la paz y con la verdad”, denunció. El petista recordó nuevamente las declaraciones fascistas del candidato del Partido Social Liberal (PSL) quien usó como estrategia de campaña la defensa de la dictadura, la tortura y el cierre del Congreso.

El ultraderechista no tardó en responder desde su red social Twitter, donde insistió en su estrategia de erigirse como el candidato “antiLula” y “anticorrupción”. Bolsonaro, quien cuenta con el 35 por ciento de intención de voto, denunció que una victoria de Haddad significaría un manejo de la política del país desde la cárcel. En clara referencia al encarcelamiento de ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, afirmó: “Brasil es gigante y honesto. El ciudadano no aguanta más ser masacrado mientras premian a los malhechores. No merecemos ser gobernados desde adentro de la cárcel o por sus ahijados políticos”. El ex capitán del Ejército de Brasil agregó que de norte a sur, la población exige cambios urgentes. “Estamos juntos en ese esfuerzo”, explicó el ferviente defensor de la última dictadura militar.

En medio del ataque entre los dos rivales, el candidato Ciro Gomes, tercero en los sondeos, insistió en que es el único capaz de derrotar a Bolsonaro en una eventual segunda vuelta. Además mostró ilusión respecto de una improbable remontada para llegar al balotaje. “Haddad no tiene ni la fuerza ni la energía ni la autoridad suficiente para enfrentar esa ola fascista que avanza en Brasil”, aseguró Gomes en declaraciones a periodistas durante una visita a Rocinha, la mayor favela del sur de Río de Janeiro. Según los últimos sondeos, Gomes es el único que derrotaría a Bolsonaro en el balotaje (48 por ciento contra 42 por ciento). “La remontada y mi presencia en la segunda vuelta es completamente probable”, afirmó al indicar que confía en recibir el voto de los electores que temen una victoria de Bolsonaro, a quien calificó de nazi.

Antes de darse por finalizada la contienda electoral, los candidatos protagonizaron entre el jueves a la noche y el viernes a la madrugada el último debate televisivo. No estuvo ausente Bolsonaro, quien la jugó en solitario, ofreciendo una entrevista televisiva en el mismo horario pero en la principal cadena pentecostal.

El encuentro de candidatos tuvo lugar en los estudios de la red Globo en Jacarepaguá, en el oeste de Río de Janeiro. Asistieron el petista Haddad, el laborista Gomes, el socialdemócrata Alckmin (PSDB), el exministro Meirelles (MDB), Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos) y el candidato del PSOL, Guillermo Boulos. El candidato del PT presentó las propuestas de su llamada coalición el Pueblo Feliz de Nuevo a Brasil en tanto que también respondía a los ataques de los otros candidatos. Asimismo criticó las propuestas de Bolsonaro como la creación de nuevos impuestos que afectan a los pobres y la suspensión de derechos laborales, como el salario adicional de diciembre o aguinaldo y el pago extra por vacaciones.

Los demás candidatos aprovecharon este último debate para cuestionar la actual polarización que divide al país entre el Bolsonaro y Haddad. “Creo que el presidente que sea elegido en estas circunstancias no va a gobernar. Tendremos otra destitución”, afirmó Gomes al referirse a la actual división del país. La ecologista Silva, la tercera más votada en las últimas dos elecciones presidenciales, coincidió en que el presidente que sea elegido en un contexto de polarización y radicalización como el actual, no tendrá condiciones de gobernar. “Si permanece ese ambiente de miedo a Bolsonaro, de miedo a Haddad, de rabia hacia uno u otro, Brasil vivirá los próximos cuatro años en una situación de completa inestabilidad económica, política y social”, afirmó la ecologista. “Por eso es importante votar proyectos y no personas que prometen. Brasil vive actualmente el drama de un choque entre dos personalidades: el lulismo y el antilulismo representado por Bolsonaro. Le pido a Dios que nos ilumine para que encontremos otro camino”, respondió Gomes.

Pese a que la mayoría de las críticas fueron dirigidas a Bolsonaro, los candidatos de centro no se privaron de cuestionar también a Lula. El senador Dias aseguró incluso que había traído una pregunta por escrito para Lula por considerarlo como el verdadero candidato del PT y recordó todas las denuncias de corrupción que han salpicado a esa formación.