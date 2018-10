Un pedido a la Justicia para que el Gobierno de a conocer todas las condiciones establecidas en el acuerdo con el FMI fue rechazado por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y ahora se elevará el recurso ante la Corte Suprema. “Solicitamos que ordene a la demandada –el Poder Ejecutivo Nacional– entregar a esta parte el texto completo del contrato a ser firmado, memorando y carta de intención suscripta con el FMI y cualquier otra documentación complementaria del empréstito ´credit stand-by´ suscripto con el FMI”, indica el escrito elaborado por Eduardo Manuel Murúa, apoderado de la Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada.

La Cámara rechazó el recurso de amparo argumentando que el demandante no había solicitado información previamente al Ejecutivo, a pesar de que hay una serie de puntos vinculados al acuerdo no son públicos.

El recurso de amparo busca que la Justicia intervenga para que el Gobierno “detalle las características del acuerdo arribado: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros, tasas de interés, cargos, prórrogas de jurisdicción, comisiones, aforos y toda otra información vinculada al empréstito contraído”, dice el escrito. “El Estado contrajo un empréstito bajo condiciones secretas, que según adelantaron tampoco serán sometidas a discusión en el Congreso. Condiciones que además serán de extrema gravedad para la política económica del país en el futuro inmediato y en las décadas que vienen”, sigue el documento en el cual los demandantes apelaron un fallo en contra de primera instancia.

Los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco dijeron que para que prospere la apertura del recurso de amparo “es indispensable que se acredite la inoperancia de las vías ordinarias existentes a fin de reparar el perjuicio invocado”. A continuación, advierten que los demandantes no justificaron debidamente por qué no presentaron un pedido de información pública directamente al Poder Ejecutivo. Por su parte, los demandantes recuerdan que el propio Gobierno admitió que los términos del acuerdo no son públicos. En función de esta situación, los demandantes anticiparon que presentarán un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia.

Una discusión paralela a la difusión de la información pública es el paso del acuerdo con el FMI por el Congreso Nacional, que el Gobierno de Cambiemos buscar evitar como sea. De hecho, los principales referentes del bloque FpV-PJ presentaron ayer un proyecto de resolución en el que rechazan por “inconstitucional e improcedente” el convenio de endeudamiento que acordó el presidente Mauricio Macri con el FMI. Además, la diputada del FpV Fernanda Vallejos presentó un recurso de amparo en el que solicita a la Justicia que establezca la nulidad del convenio. Argumentan que el artículo N°4 y los incisos 4 y 7 del Artículo N° 75 de la Constitución Nacional. Este último establece las atribuciones del Congreso, que incluyen “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. El nuevo acuerdo con el FMI anunciado por el Gobierno nacional el 26 de septiembre pasado contempla un volumen de crédito de 36.200 millones de dólares para el país hasta fines de 2019 y eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del acuerdo stand-by otorgado al país.