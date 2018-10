El Banco Central detalló ayer que entre enero y septiembre de este año la base monetaria aumentó 288 mil millones de pesos. Así lo precisó en su informe monetario mensual de septiembre. El organismo pretende que la emisión acumulada en los próximos nueve meses sea de 0 pesos, cuando en los nueve meses anteriores fue de 288 mil millones. La tarea parece difícil principalmente porque la inflación y la tasa de interés en pesos casi se duplicaron desde principio de año.

El documento de la autoridad monetaria detalló cómo se comportaron los factores de emisión de la base en los primeros nueve meses de este año. La esterilización fue el principal factor de emisión. Esto se debió a la necesidad del Central de imprimir nuevos pesos para pagar la deuda de Lebac no renovada. Se precisó que la emisión por este rubro ascendió a 566 mil millones de pesos. La situación adelanta lo que puede ocurrir más temprano que tarde con el aumento exponencial de la deuda en Leliq, en caso que los bancos dejen de renovar estos títulos de corto plazo.

Otro de los factores expansivos de la base monetaria fue el financiamiento para el sector público. Los Adelantos transitorios y el giro de utilidades para el Tesoro sumaron 46 mil millones de pesos. En contraste, se precisó que el principal factor de absorción fueron las operaciones en el mercado cambiario. El Central retiró una gran cantidad de pesos de circulación por las intervenciones con las reservas para intentar sostener el tipo de cambio. Se detalló que la absorción ascendió a 380 mil millones de pesos. Esta cifra explica por qué las reservas del Central anotaron una caída de 15 mil millones de dólares en el rubro intervención cambiaria.

En los próximos nueve meses la autoridad a cargo de Sandleris pretende que la emisión por intervenciones no sea relevante, que la emisión para Gobierno sea cero (no se girará ni un peso de Adelantos y utilidades) y que la renovación de los pasivos monetarios incluya también el pago de intereses de las Lebac y las Leliq, con la idea de que no hayan nuevos pesos circulando en el mercado.