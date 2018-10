“Yo a Lilita la respeto mucho pero no creo que acá haya que tomar posición. A Germán también lo conozco de muchos años y hace un gran trabajo”, señaló Horacio Rodríguez Larreta. Así, el jefe de Gobierno porteño, en un intento por bajar la polémica entre ambos por la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Kirchner vaya presa, desestimó la disputa interna que llevó a Carrió a amenazar al ministro de Justicia con un juicio político. Larreta, sin embargo, reconoció que “así recortada, sacada de contexto, no es feliz” la frase que pronunció Garavano en el sentido que “no es bueno que se pida la detención de un ex presidente”. “El propio Germán lo reconoció”, explicó el mandatario y destacó que el ministro hablaba “en abstracto”.