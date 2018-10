Por primera vez en sus trece años de historia, el premiado noticiero internacional de la TV Pública fue levantado del aire ayer por una medida gremial, votada por la asamblea de los y las trabajadores del canal. Tampoco se emitieron la edición central y de la medianoche de los informativos. Según explicaron a Página/12 los delegados, la política de vaciamiento de la TV Pública y la persecución al área de prensa se evidenciaron ante la falta de cobertura periodística propia de la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, como ocurrió con el mundial de fútbol pero con una diferencia enorme: las olimpiadas se hacen en Buenos Aires. Ni siquiera habrá integrantes del noticiero hoy para cubrir el lanzamiento a cargo del presidente Mauricio Macri.

“Hicimos un esfuerzo enorme para que noticiero internacional pudiera salir en vivo los viernes, cuando en realidad se emitía los sábados y la gerencia decidió que no hubiera noticieros los fines de semana. Salía grabado los sábados pese a nuestras protestas y lo humillante de la situación. El día que detuvieron a Lula (Da Silva) en Brasil fue un sábado y el noticiero internacional salió sin informarlo. A la semana siguiente, también un sábado, el gobierno de Estados Unidos bombardeó Siria, ese día hasta la propia gerencia se avergonzó y levantó del aire el noticiero internacional”, dijo el delegado Agustín Lecchi.

La empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), a cargo del ex ministro y ahora secretario Hernán Lombardi, viene aplicando un “plan de austeridad”, que involucra la paritario cero, la quita de todas las horas extras, los viajes e incluso, de manera ilegal, el cese de una bonificación por el explotación de las imágenes de archivo generado desde el noticiero. Este ahogo económico vino acompañado primero de un plan de jubilaciones anticipadas y luego, ya en una maniobra abierta de vaciamiento, de retiros “voluntarios”.

En un comunicado de la asamblea, también apuntan contra el gerente Néstor Sclauzero, presidente del Foro de Periodismo Argentino, y el subgerente Jorge Goldemberg: “Prácticamente no permanecen en la redacción y no se preocupan por la pérdida de espacio del informativo que este fin de semana estará ausente de todos los hechos trascendentes para el país y la región. Por primera vez en 25 años no cubriremos las elecciones presidenciales de Brasil”. Paradójicamente, en un pizarrón de su oficina, Sclauzero escribió: “Las noticias son el principal servicio público en una democracia”.

El slogan con el que la gestión macrista desembarcó en la TV Pública, “Un canal, todas las voces”, hace agua: las únicas voces que se escuchan por los pasillos vacíos son las de los chicos, chicas y adolescentes que vienen con el colegio a visitar las instalaciones, que de a poco se van pareciendo más a un museo que a un lugar de producción de informaciones y contenidos televisivos no comerciales para todo el país.