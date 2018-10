En las boleterías del Gigante de Arroyito se venderán plateas a partir de las 9 de la mañana para el encuentro de esta tarde a las 15 entre Central y Unión. Para socios el costo serán de 400 pesos y para no socios desde los 720 pesos. Los socios podrán acceder al estadio con cuota de septiembre paga y se exigirá el DNI para ingresar a la cancha. En el estadio no se cobrará cuota, no se entregarán carnet, como así tampoco se podrán realizar la inscripción de socio al club.