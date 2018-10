Elecciones Brasil 2018

El ballottage brasileño es el clásico: para que no haya segunda vuelta un candidato debe obtener el 50 por ciento más un voto. La pelea que libra hoy Fernando Haddad, el candidato de Lula, en primera vuelta, es que el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro no supere la mitad más uno y haya nuevas elecciones el domingo 28. De aquí a tres semanas ambos buscarían pintar con su color el territorio que tiene el rival dentro de un Brasil dividido y concentrar los votos de los otros once candidatos.