Juan Martín Del Potro (4) disputará hoy (no antes de las 8.30) la final del ATP 500 de Beijing frente al georgiano Nikoloz Basilashvili (34), al que enfrentó y venció una sola vez: en el Masters 1000 de Shanghai 2017 por 6-2, 3-6 y 6-4. El tandilense arribó a la instancia decisiva del torneo sin jugar, pues el italiano Fabio Fognini (13) se retiró antes de la semifinal por un problema en uno de sus tobillos.

Del Potro, después de mostrar su solidaridad con Fognini (“Ojalá pueda recuperarse para Shanghai. Quería jugar contra él. Estoy triste porque es mi amigo”), reconoció que la suspensión lo favoreció pensando en la final. “Es un buen momento para descansar, porque no me siento al ciento por ciento”, señaló la Torre de Tandil. Y agregó: “En la final intentaré hacer lo mejor que pueda. Va a ser un encuentro interesante”. Para el argentino será la sexta final del año (conquistó Acapulco e Indian Wells y cayó en Auckland, Los Cabos y el US Open).

Basilashvili llegó al encuentro decisivo del torneo chino después de una intensa batallas con el británico Kyle Edmund. El georgiano se impuso en dos sets (7-6 y 6-4), en poco más de una hora y media de juego.