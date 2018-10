El tandilense Juan Martìn Del Potro, aquejado por una gripe, perdió 6-4 y 6-4 contra el georgiano Kikoloz Basilashvili en la final del ATP 500 de Beijing.

El georgiano, de 26 años, estuvo muy metido durante todo el encuentro y no obtuvo apenas respuesta por parte del argentino, de 30 años, visiblemente fatigado por la gripe que venía arrastrando durante toda la semana.

Ayer, tras la ausencia del italiano Fabio Fognini que le dio su pase a la final, Delpo había reconocido que no estaba "al 100 por ciento". "Para mí es un buen momento para descansar porque no me siento al 100 por ciento, pero, en cualquier caso, mañana (por hoy) es la final y la final hay que jugarla, así que intentaré hacerlo lo mejor posible", había advertido Del Potro.

Basilashvili, 34º del mundo, conquistó a sus 26 años el segundo título de su carrera después de ganar Hamburgo en julio de este año.