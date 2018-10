El triunfador de la primera vuelta en Brasil, Jair Bolsonaro, es el candidato que con mayor destreza administra sus redes sociales: escribe en su propia cuenta de Twitter, se conecta con sus seguidores por Facebook Live, logró hacer de su internación en el hospital, después de haber sido apuñalado, un espectáculo, y copa los medios con un lenguaje lleno de odio e incitación a la violencia. En muchas ocasiones estuvo en el centro de la polémica debido a comentarios homófobos, machistas, racistas y en favor a la dictadura militar que sufrió Brasil entre 1964 y 1985.

1) Contra los afrodescendientes

"No hacen nada. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando en ellos", dijo sobre los brasileños con descendencia africana. Y agregó que sus hijos nunca podrían están en pareja con una persona afro porque "están muy bien educados".

2) Contra las personas lgbti

"El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento, ¿verdad?, ya oí de algunos aquí. Menos mal que me dieron unos chirlos de chico, mi padre me enseñó a ser hombre", dijo. "No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar", afirmo y fue por más: en una entrevista con la revista Playboy en 2011 aseguró que preferiría "que mi hijo estuviera muerto a que fuera homosexual".

3) Contra las mujeres

A la diputada del Partido de los Trabajadores María del Rosario le dijo que ni siquiera merecía ser violada: "Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece". Sobre el cupo femenino dijo que no es una cuestión de colocar cuotas de mujeres porque sí. Tenemos que colocar gente capacitada. Si colocan mujeres porque sí, voy a tener que contratar negros también”.

Sobre las licencias por maternidad dijo que "la mujer debe ganar un salario menor porque está embarazada". Y lo justificó argumentando que "cuando ella vuelva, va a tener un mes más de vacaciones, es decir, trabajó cinco meses en un año")

4) Sobre la tortura

“Estoy a favor de la tortura y tú sabes que lo estoy", dijo en un reportaje en 1999 para que no quedaran dudas sobre el tema. Y, en 2016, declaró en una entrevista radial que “el error de la dictadura fue torturar y no matar".

En 2016, durante la votación en la Cámara de Diputados para decidir sobre el impeachment a Dilma Rousseff, dijo que su voto afirmativo era “contra del comunismo” y se lo dedicó a “la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante”, el militar que torturó de la expresidenta cuando estuvo secuestrada.