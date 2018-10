El dirigente radical Ricardo Alfonsín dijo que no se siente “parte del gobierno de Cambiemos”. “Si la actitud de la UCR hubiera sido menos pasiva y condescendiente, la situación podría ser mejor, así como otras las expectativas de la sociedad”, dijo Alfonsín a Somos Télam (que conforman los trabajadores de la agencia estatal en huelga). “No gobierna Cambiemos, gobierna el PRO. Tampoco gobierna la UCR. En suma, estoy en Cambiemos pero no siento al radicalismo parte del Gobierno. Y por supuesto, tampoco me siento parte del Gobierno”, destacó Alfonsín. “Hemos consentido errores, lamentablemente”, indicó. En particular, recomendó al Gobierno que impulse acuerdos “entre la política, la producción y el trabajo” para que “no se agrave” la situación económica. Sobre el Presupuesto 2019, Alfonsín entendió que “claramente impone sacrificios a la educación, la salud y la vivienda, elimina exenciones a ganancias de los trabajadores y beneficios a jubilados”. “Es un presupuesto ajustante, procíclico, que profundizará la recesión económica”, advirtió. Alfonsín insistió en su intención de constituir con la UCR un “espacio progresista” junto al socialismo, el GEN de Margarita Stolbizer y otras fuerzas afines.