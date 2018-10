Jair Bolsonaro estuvo en el centro de la polémica debido a comentarios homofóbicos, machistas, racistas y a favor de la dictadura (1964- 1985).

Contra los afrodescendientes

“No hacen nada. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando en ellos”, dijo sobre los brasileños con descendencia africana. Y agregó que sus hijos nunca podrían están en pareja con una persona afro porque “están muy bien educados”.

Contra las personas lgbti

“El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento, ¿verdad?, ya oí de algunos aquí. Menos mal que me dieron unos chirlos de chico, mi padre me enseñó a ser hombre”, dijo. “No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar”, afirmó y fue por más: en una entrevista con la revista Playboy en 2011 aseguró que preferiría “que mi hijo estuviera muerto a que fuera homosexual”.

Contra las mujeres

A la diputada del PT María del Rosario le dijo que ni siquiera merecía ser violada: “Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece”. Sobre el cupo femenino dijo que no es una cuestión de colocar cuotas de mujeres porque sí. Tenemos que colocar gente capacitada. Si colocan mujeres porque sí, voy a tener que contratar negros también”.