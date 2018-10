Faurie destacó este mediodía que el resultado de las elecciones en Brasil, en las que el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo el 46,03 por ciento de los votos, mostró "un posicionamiento que mira hacia el futuro y no hacia el pasado". A pesar de las expresiones antidemocráticas, xenófobas y homofóbicas del candidato que quedó a un paso de convertirse en presidente, el primer funcionario de alto nivel del Gobierno nacional en opinar acerca del nuevo mapa político del país vecino celebró el resultado del escrutinio.

Faurie destacó la relevancia de las elecciones en Brasil, el mayor socio comercial de la Argentina, y señaló el interés por "consolidar la institucionalidad brasileña" y el desarrollo económico "no solo en beneficio de los brasileños sino de la región". El canciller hizo hincapié en el interés con el cual la diplomacia argentina siguió "en los últimos dos o tres años (...) las distintas instancias en la vida política brasileña".

En ese periodo indicado por el embajador ocurrió el golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fue sucedida por su vicepresidente Michel Temer. Tras el impeachment —en el que Bolsonaro votó a favor reivindicado al militar que torturó a Rousseff, cuando era una joven militante—, Macri fue el primer mandatario en recibir oficialmente a Temer.

"El resultado de ayer fue un resultado claro, nítido en el que se expresóo el pueblo brasileño", insistió Faurie, quien señaló a Bolsonaro como la "nueva figura que emerge dentro de la vida política brasileña". "Los brasileños hicieron su ejercicio democrático con total libertad y con un posicionamiento que mira hacia el futuro y no hacia el pasado", concluyó el embajador, quien destacó la victoria del partido de Bolsonaro sobre el postulante del Partido de los Trabajadores (PT), cuyo candidato original, el ex presidente Lula Da Silva, no pudo competir.

Luego Faurie indicó que Macri aún no se comunicó con ninguno de los dos candidatos y que el objetivo es mantener hasta el ballotagge un diálogo tanto con la fuerza de Bolsonaro como con el PT, que llega a la segunda vuelta con la candidatura de Fernando Haddad, que obtuvo el 29,3 por ciento de los votos.

El diputado oficialista, Alfredo Olmedo, quien se encuentra en Brasil, también celebró la performance de Bolsonaro y fue un poco más allá. "Es lo que vengo pidiendo para la Argentina. Orden, respeto y género: hombre y mujer", advirtió Olmedo en diálogo con A24. "Me siento y soy evangélico igual que él. El miedo a Dios tiene que volver a la Argentina", concluyó.