"Ya me hice los estudios y no es nada grave. Sólo una distensión en el recto. Ahora hay que pensar en recuperarse. La idea es tratar de llegar al partido con Gremio" (por las semifinales de la Copa Libertadores), dijo Franco Armani, a la salida del centro de salud donde hoy se hizo los estudios médicos para determinar el grado de la lesión que sufrió el domingo, en el partido ante Sarmiento de Resistencia, por la Copa Argentina. El futbolista ratificó lo dicho por Scaloni respecto de su presencia en la Selección. "Estoy triste por no estar. Cuando terminó el partido en Mendoza la idea era viajar y que me vean los médicos de AFA. Pero después se determinó que lo mejor era quedarse. Fue una decisión en conjunto", afirmó.