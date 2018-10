Con los votos de cinco concejales, la comisión de Ecología decidió ayer pedir a la Municipalidad que envíe un estudio de impacto ambiental del megaproyecto inmobiliario en el micro centro de la ciudad. La decisión de la comisión, que preside Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario), dilatará el debate de la iniciativa del desarrollador Aldo Lattuca, que viene con luz verde de las comisiones de Planeamiento y Gobierno. “Vamos a seguir analizando el expediente pero es decisorio que envíen el estudio de impacto ambiental si no es imposible hacerlo”, resumió Miatello al término del encuentro que contó con la participación de referentes del Taller Ecologista quienes serán recibidos en una sesión especial el próximo lunes 22 para que aporten sus opiniones sobre el polémico proyecto.

Como se había anticipado la semana pasada, cuando el megaproyecto inmobiliario tuvo despacho en la comisión de Gobierno del Concejo Municipal, su paso por Ecología iba a encontrar cierta resistencia, ya que cuatro ediles -Miatello, Juan Monteverde (Ciudad Futura), Celeste Lepratti (FSyP) y Eduardo Toniolli (PJ)- reclamaron para su debate el estudio de impacto ambiental.

Ayer, sumó su voto el concejal Carlos Cardozo (PRO), quien aprovechó la oportunidad para señalar que la Municipalidad no reglamenta ni implementa desde hace tres años la ordenanza, aprobada por unanimidad, para realizar estudios de impacto ambiental. “Si estuviera reglamentada y en vigencia, este convenio urbanístico tendría que tener un estudio de impacto previo a la aprobación del mensaje”, planteó Cardozo.

Según Miatello, autor de la normativa, consideró que no toda ordenanza tiene que ser reglamentada porque “puede ser autosuficiente”, aunque aclaró que en el caso del megaproyecto “quizás necesite algo de reglamentación, así que tendrán que reglamentarla ya que desde el 2015 que no lo hacen, a pesar de varios pedidos míos en el recinto porque no podemos seguir aprobando proyectos hasta por una cuestión de dignidad”.

El pasado domingo, en una entrevista con el diario La Capital, Lattuca explicó que en la etapa de diálogo con el Ejecutivo el proyecto ya fue reformado en base a las fuertes exigencias de la Municipalidad, y que se acordó realizar el estudio de impacto ambiental. "Pero para hacer el estudio de impacto ambiental tenemos que tener el proyecto aprobado, con los indicadores de usos y alturas sancionados para un área de reserva que no los tiene", agregó el desarrollador inmobiliario.

“Es una vieja discusión, yo creo que no, hay normativas expresas que dicen que no. Sería casi ridículo autorizar algo desde lo ambiental sin ver el estudio de impacto. Quizás, con el proyecto más definido y avanzado o con un grado más de especificidad que hoy no tenemos, pero las grandes líneas del proyecto están, es decir que habrá que hacer el estudio de impacto ambiental sobre eso”, respondió Miatello.

Por su parte, el concejal Monteverde, cuyo bloque consiguió que el mensaje del Ejecutivo, donde se definen indicadores urbanísticos del Plan de Detalle de Reconversión del Área de Reserva Manzana 125 (Córdoba, Corrientes, Rioja y Paraguay) que contempla un complejo de tres torres, una de 25 pisos, otra de 23 y una de 12, con cocheras y paseo comercial, también pase por la Comisión de Ecología, destacó que “según la normativa es necesario el estudio de impacto ambiental, por eso le pedimos al Ejecutivo que la mande para seguir analizando el expediente porque no podemos tomar una decisión sin tenerlo”.

El edil agregó que lo que se planteó en Ecología fue poder discutir “lo que no se discutió en las otras comisiones; es decir, qué tipo de proyecto urbanístico se puede desarrollar ahí. Lo que nosotros dejamos en claro es que queremos que se construya, no queremos que haya una playa de estacionamiento, el tema es qué se construye y para quién, el debate en el Concejo es ese, nosotros no somos Obras Particulares. Mientras se haga el estudio de impacto ambiental vamos a discutir qué nos parece que tiene que haber en ese sector de la ciudad”. Para Monteverde, “quedó en evidencia que los que votaron a favor del proyecto no lo pueden explicar”.