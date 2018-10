“Del Mercosur se habló casi nada durante esta campaña”, resaltó el ex canciller y diputado del Parlasur Jorge Taiana a propósito de los comicios del domingo en Brasil. “Jair Bolsonaro está en contra del Mercosur, no cree en una alianza con la Argentina. El más bien cree en volver a ser el interlocutor privilegiado de Estados Unidos. De ganar Bolsonaro, muy probablemente veríamos un alineamiento en lo político regional fuerte con Donald Trump, especialmente en relación con Venezuela y probablemente también a Bolivia, y en lo económico creo que también”, agregó Taiana en una entrevista con El Destape Radio. Con todo, el ex canciller dijo que había que esperar para ver cómo funcionaba en los hechos el pensamiento neoliberal que plantea Bolsonaro en lo económico con el tradicional espíritu desarrollista de las fuerzas armadas de Brasil, en este caso aliadas al candidato triunfador en la primera vuelta.