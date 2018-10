La oposición parlamentaria se abroqueló contra el aumento del gas que decretó la secretaría de Energía para que usuarios residenciales y pymes compensen la mega devaluación del peso a las compañías productoras en 24 cuotas. Los bloques de diputados del Frente para la Victoria, Argentina Federal y el massista Frente Renovador, a los que también se sumaron el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda presentaron proyectos similares para derogar el decreto e interpelar al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el secretario del área Javier Iguacel –que defendió el plus para las productoras– y del titular del Ente Regulador del Gas (Energas), Mauricio Roitman. Los diputados de las distintas bancadas evaluaban ayer la estrategia legislativa para llevar al recinto la derogación del decreto. Si pedirían una sesión especial, como ya hicieron con otras medidas polémicas del Gobierno, pero que el oficialismo logró bloquear ante la necesidad de contar con los dos tercios de los presentes porque los proyectos no tienen dictámenes de comisión. La otra es forzar el debate en las comisiones que Cambiemos tiene paralizadas para que no prospere ningún proyecto opositor.