Los canales de televisión estatales están cada vez más silenciados. El ajuste implementado por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP), que repercute directamente en la calidad de las programaciones de las señales, tuvo hoy un nuevo capítulo: los trabajadores de Pakapaka, Encuentro y DeporTV realizaron un paro total de actividades. La medida, con presencia en el lugar de trabajo, fue la manera que encontraron los trabajadores ante la falta de pago de la paritaria 2017 y en repudio a la eliminación de la señal Pakapaka de la grilla del paquete básico de Cablevisión. En un comunicado, los trabajadores le solicitan a Hernán Lombardi que, en su carácter de titular del SFMyCP, "exija la restitución de Pakapaka a la grilla básica" del mayor operador de TV paga del país en lo "inmediato". A su vez, los trabajadores de la TV Pública manifestaron también su preocupación por el futuro de la pantalla estatal de aire, que por primera vez en un cuarto de siglo no cubrió las elecciones presidenciales en Brasil.

"Desde el día de la fecha nos encontramos en paro de actividades con presencia en el lugar de trabajo, a la espera e que se cumpla con el acuerdo paritario y el Sistema Federal de Medios Públicos nos pague el aumento salarial de 2017. Este fue homologado el mes pasado y ya no queda ninguna excusa para no abonarlo de inmediato. La asamblea de trabajadores de las tres señales exige que esta irregularidad se resuelva a la brevedad", señalaron los empleados en uno de los dos comunicados en los que difundieron su alarmante situación. En efecto, los sueldos de los trabajadores de Encuentro, Pakapaka y DeporTV -cuya plantilla disminuyó en un 50 por ciento desde la asunción de Cambiemos- están congelados desde 2016. La falta de horizonte productivo y artístico de los canales llevó a que muchos trabajadores se acogieran al plan de retiros voluntarios.

La preocupación de los trabajadores por el futuro de las señales encontró la semana pasada un nuevo argumento, ante la decisión de Cablevisión de quitar de la grilla básica a la señal infantil. Una decisión que impide el acceso a los contenidos de Pakapaka de alrededor de 2 millones de hogares que sólo pagan el abono básico del cableoperador. Un apagón que, insólitamente, no tuvo ninguna reacción -al menos pública- de ningún funcionario del SFMyCP.

"Los trabajadores de los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV repudiamos la eliminación de la señal Pakapaka de la grilla del paquete básico de Cablevisión desde octubre de 2018. Pakapaka fue creada en 2010 y, después de una campaña de tres años y medio (Pakapaka para todos) la señal infantil fue incluida en la grilla de Cablevisión desde enero de 2014. El vaciamiento presupuestario y de contenidos sumado al desinterés que manifiestan las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos hace peligrar la subsistencia de señales culturales que han sido valoradas y premiadas en el ámbito nacional e internacional. Solicitamos al ingeniero Hernán Lombardi que exija la restitución de Pakapaka a la grilla básica de Cablevisión de inmediato", se lee en el comunicado firmado por la Comisión Interna Contenidos Públicos Satsaid.

Los problemas en Pakapaka, DeporTV y Encuentro no son hechos aislados dentro del SFMyCP. Sin ir más lejos, por primera vez en sus 13 años, TVP Noticias Internacional de la TV Pública no salió al aire el último viernes, a horas de las elecciones presidenciales en Brasil, ante la falta de cobertura propia de los comicios. "Los responsables de que este programa, de importante reconocimiento y trayectoria, no esté al aire no son sus trabajadores sino el ex ministro degradado en secretario Hernán Lombardi y el gerente de noticias Néstor Sclauzero. Son ellos quienes impulsan con entusiasmo la política de vaciamiento de los medios públicos que incluye, destruyendo el patrimonio cultural de todos los argentinos, sus plataformas de información y debate de ideas, con el argumento falaz y mentiroso de la “austeridad” que siempre justifica los ajustes del neoliberalismo, mientras el gobierno al que pertenecen sigue gastando 200 millones de pesos al año en trolls para hostigar a los disidentes en las redes sociales, al mismo tiempo que se llenan la boca hablando de pluralismo", denunciaron los trabajadores del área de noticias del canal. Desde este año, las autoridades de la TV Pública decidieron no emitir más noticieros los fines de semana.