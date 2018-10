Como ya lo había hecho el gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta de Rosario, Mónica Fein (foto), se sumó a las críticas a la decisión del intendente de Santa Fe, José Corral, de congelar los sueldos de los funcionarios políticos de la capital provincial y le reclamó a la provincia que haga lo propio. "También se puede ser austero no haciendo campañas personales con la plata del Estado", ironizó la jefa del Ejecutivo rosario. Durante el acto de apertura de sobres de las obras en el Bosque de los Constituyentes, Fein disparó munición gruesa contra Corral. "Ser austero significa ser serios a la hora de no usar los dineros públicos para campañas personales", señaló la intendenta, quien deslizó que el intendente santafesino usó fondos estatales para hacer propaganda política. En declaraciones al programa Trascendental por LT8, Fein destacó que las medidas de austeridad hay que hacerlas en el marco de un proceso similar al que lleva adelante el Frente Progresista tanto en la intendencia de Rosario como en la gobernación de Santa Fe. "Me parece que está bien que todos los que pensamos que hay que dar el ejemplo tengamos que hacerlo", enfatizó. "Nosotros estamos trabajando con una serie de decisiones que no es únicamente con los sueldos de los funcionarios, que es sólo una partecita, sino con un montón de cosas porque la sociedad nos obliga a ser austeros", amplió Fein. "Las medidas de austeridad no hay que informarlas con grandes anuncios", reflexionó la titular del Palacio de los Leones. Y agregó: "Hay que hacerlas porque creemos que hay gente que la está pasando mal y lo tenemos que hacer en el marco de estar en sintonía con lo que le pasa a la sociedad". La intendenta puso como ejemplo las medidas de austeridad que se tomaron en la Municipalidad de Rosario. "No tenemos viáticos, no viajamos en clase ejecutiva de ningún avión, no hay recursos para viajes de los funcionarios y hemos reducido incluso, las horas de los autos contratados para que cada uno vaya en su propio vehículo", explicó. "Hay un montón de cuestiones. Lo hacemos porque creemos que es lo que corresponde, ser austeros en un momento difícil", concluyó la intendenta.